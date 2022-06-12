تفشي قصر النظر بين الطلاب في آسيا ورعب في أوروبا

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الرياض - احمد صلاح - أصبح قصر النظر، ظاهرة مقلقة بعد تفشيها في آسيا بين طلاب المدارس في ظاهرة تستحق الدراسة.

مجلة “إيكونوميست” الاقتصادية الشهيرة، أوضحت أن سبب تفشي قصر النظر يعود إلى جلوس التلاميذ في فصول دراسية مضاءه بشكل خافت نسبيا في آسيا.

تفشي قصر النظر في آسيا

وهناك حالة من القلق في أوروبا من المرض الذي أثبتت الدراسات أنه أصبح منتشرا بصورة كبيرة.

وتشير الأرقام أن في هونج كونج وسنغافورة وتايبيه، يعاني أكثر من 80% ممن أنهوا دراستهم من قصر النظر وهذا لم يكن موجود في آسيا قبل فترات الازدهار الاقتصادي، التي بدأت في الستينيات

بينما في كوريا الجنوبية وبالتحديد سيول العاصمة، يعاني منه 9 من بين كل 10 شبان صغار من قصر النظر.

بينما في الصين تشير الأرقام من مناطق بعيدة مثل جوان جو في الجنوب ومنغوليا في الشمال معدلات تصل إلى حوالي 80% يعانون من قصر النظر.