فوائد تناول ملعقة زيت زيتون يوميا.. تعرف عليها بالتفصيل

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الرياض - احمد صلاح - تعتبر فوائد تناول ملعقة زيت زيتون يوميًا مهمة جدًا لصحة الإنسان، حيث نشرت تقارير طبية عن فوائد زيت الزيتون، فهو من الزيوت الطبيعية الصحية التي لا يوجد لها ضرر على جسم الانسان.
فوائد تناول ملعقة زيت زيتون يوميًا
فوائد تناول ملعقة زيت الزيتون يوميًا من ضمن الفوائد العديدة الموجودة في زيت الزيتون، حيث أنه يحمي الجسم من أمراض عديدة، ويعالج بعض المشاكل الصحية، وتتمثل فوائده في:
- يقلل زيت الزيتون من ضغط الدم المرتفع فهو يحمي القلب من تعرضه للنوبات القلبية.
- يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة فعالة، فهو يحمي الخلايا الموجودة في الجسم من اصابتها بالأمراض المسرطنة.
- يقلل زيت الزيتون من الدهون الثلاثية فهو مهم بشكل كبير لمرضى السكر.
- يحمي الجسم والكلى من حصوات المرارة فتناوله يوميًا يساعد على ذلك.
- يحسن زيت الزيتون من وظيفة الجهاز الهضمي فيمنع الاصابة بالامساك.
- إذا تم تناوله على الريق يوميًا يحمي الجسم من قرح المعدة.
- يحمي زيت الزيتون الكبد ويحارب الفيروسات التي من الممكن أن تصيبه.
- يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم.
- يحمي الجسم من مرض السمنة، كما ينصح به الأطباء الحوامل لأنه يمنح الذكاء للجنين، كما أنه مهم لمرضى البواسير لأنه يستخدم كملين.
- يستخدم كعلاج لدهان الاصابات المؤلمة، يعزز من هرمون الذكورة عند الرجال، كما يعالج التهابات الحلق، ومفيد جدًا للشعر.