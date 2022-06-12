ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة علي الباذنجان مش هيشرب زيت نهائيا وهيبقي مقرمش ولذيذ

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت نهائي ، الباذنجان له فوائد عظيمة للجسم، ولكن نحن نضيع هذه الفائدة بمجرد القلي في الزيت بالطريقة العادية، ولكن بعد التجربة التي سوف نقدمها لكم يمكن تناول أي كمية من الباذنجان، مع العلم أنك تستطيعين تحضير الكثير من الوجبات باستخدام الباذنجان على سبيل المثال، صينية الباذنجان بالصوص الأحمر، والباذنجان بالبشاميل ومحشى الباذنجان، ولكن نحن نتحدث فقط عن الباذنجان المقلي، و تحتار ربة المنزل في طريقة لقلي الباذنجان، وهذا هو دورنا في هذا المقال، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي الباذنجان بدون زيت

من المعروف أن وضع أي أطعمة في كمية زيت كبيرة، يؤدي ذلك إلى تحويل الفوائد التي توجد في الطعام إلى أقل فائدة، بسبب نسبة السعرات الحرارية التي توجد فيها بعد قليها في الزيت، ولكن يجب على كل شخص يريد تناول جميع أنواع الطعام بشكل صحي، يجب عليهم اتباع الخطوات التي سوف نقدمها لكم، والآن نقدم لكم مكونات الوصفة:

كيلو باذنجان أبيض اللون، لأنه أفضل في القلي بسببأنه لا يشرب زيت كثير.

بعد ذلك يجب وضع كمية مناسبة من الملح.

ملعقة واحدة من الزيت.

صينية فرن.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت

قدمنا لكم مكونات الباذنجان يمكنك مضاعفة الكمية إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرة، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: