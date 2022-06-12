نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتريه تاني.. بحبة بطاطس حضري مقرمشات الشيتوس بأسرار المصانع بكمية كبيرة أحلي بكتير من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة بواسطة مكونات متوفرة في كل منزل تستطيع إعداد مقرمشات الشيتوس أفضل من المصانع وبطريقة مضمونة، حيث أن الأطفال يحبون كل ماهو مختلف، لذلك يذهبون إلى شراء الأطعمة والمقرمشات الجاهزة لأنهم ملّوا من تناول طعام البيت الروتيني، لذلك لكل أم تريد من أطفالها أن يتركوا طعام الخارج وينجذبون إلى طعام البيت، سنشرح لكي كيفية تحضير مقرمشات الشيتوس بواسطة البطاطس المتوفرة في كل منزل ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة ستحصلين على نتيجة أفضل من المصانع بكثير ومضمون نظافتها، تابعي معنا لنهاية المقال لمعرفة أفضل الوصفات لعمل مقرمشات الشيتوس.

طريقة عمل مقرمشات الشيتوس بكمية كبيرة

قبل معرفة طريقة العمل تعرّفي على مكونات الوصفة لعمل أفضل طبق مقرمشات الشيتوس بحبة بطاطس واحدة والمكونات عبارة عن:

بطاطس.

نشا.

بودرة البصل.

ملح طعام.

كيفية إعداد أفضل طبق من مقرمشات الشيتوس

بعد الانتهاء من عرض المكونات، سنقوم بشرح طريقة تحضير مقرمشات الشيتوس بحبة بطاطس واحده أفضل من الجاهز والخطوات تتمثل في:

يتم سلق حبة بطاطا واحدة كبيرة في وعاء به ماء مغلي.

ثم نقوم بوضع البطاطس المسلوقة في الخلاط ونسكب عليها سبعة ملاعق كبيرة من النشا.

نقوم بمزج المكونات جيدّا ثم نضيف لها ملعقة واحدة كبيرة من بودرة البصل، ملعقة واحدة من الملح، ثم نقوم بالتقليب مجددًا.

نقوم بإدخال المزيج في كيسة بلاستيكية مفتوحة من داخلها.

نقوم بإحضار مقلاة ونسكب فيها زيت طعام ثم نمسك الكيس البلاستيك المملوء بالبطاطس ونضغط عليه حتى تخرج منه البطاطس على شكل الشيتوس.

ثم نقوم بتقليب الشيتوس في الزيت حتى ينضج ويصبح مقرمشات.

ثم نقوم بإخراجها من المقلاة بعد مدة ليست بكبيرة ونضيف إليها ما يحلو لنا من التوابل.

شيتوس البيت أفضل من المصانع

الآن ومن خلال مقالنا قد أوضحنا طريقة سهلة وصحية ومضمونة لعمل مقرمشات الشيتوس بحبة بطاطس واحدة والتي مصدر مكوناتها معروف وتغني عن المقرمشات الجاهزة التي يحضرها الأطفال من الخارج، هذا الطبق سيأخذ قلب أطفالك لأنه مصنوع بحب من والدتهم العزيزة، يمكنك إضافة بعض الأطباق بجانب هذا الطبق على مائده الطعام و بالهناء والشفاء.

كما يمكن عمل فطائر البطاطس بكل سهولة في المنزل بإستخدام أحدي الطرق المذكورة حيث يجب إختيار للبطاطس جيدا وان تكون جاهزة للتحمير فقط كما يحب أن تقومي باختبار للبطاطس تتكون جاهزة للتحمير وايضا يحب أن تكون في محتوية علي الثقوب بهذه الطريقة يمكن عمل بطاطس كرات بكل سهوله في وقت قصير جدا يمكنك الحصول عليهما وعملها استخدمي هذه الطريقة

كما يمكن عمل فطائر البطاطس بكل سهولة في المنزل بإستخدام أحدي الطرق المذكورة حيث يجب إختيار للبطاطس جيدا وان تكون جاهزة للتحمير فقط كما يحب أن تقومي باختبار للبطاطس تتكون جاهزة للتحمير وايضا يحب أن تكون في محتوية علي الثقوب بهذه الطريقة يمكن عمل بطاطس كرات بكل سهوله في وقت قصير جدا يمكنك الحصول عليهما وعملها استخدمي هذه الطرية