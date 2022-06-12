كريم النشا وبذور الكتان أفضل من البوتوكس لشد البشرة وإزالة التجاعيد خلال أيام

كريم النشا وبذور الكتان ، يعد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تستخدم للبشرة لعلاج التجاعيد والقضاء عليها نهائياً، وتعتبر مكوناته متوفرة بالمنزل وتعد بسيطة وغير مكلفة وفي متناول أيدي الجميع، فهو كنز رباني يستخدم لشد البشرة وتبيضها وتنقيتها من الشوائب والبقع الداكنة، يحتوي على العديد من الفوائد الهامة لاحتوائه على مكونات طبيعية 100% ولا يحتوي على أي نوع من المكونات الكيميائية التي قد تضر البشرة وقد تسبب لها أي أذى، فهو كريم رائع جداً ومناسب للسيدات والفتيات حيث تبحث كل فتاة دائماً للحصول على وجه نضر ومشرق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا وبذور الكتان بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وبذور الكتان بالمنزل

يتكون الكريم من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الأز الأبيض.

كوب من الماء.

ربع حبة من الليمون الطازج.

حبة من البطاطس المبشورة ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا وبذور الكتان بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء متوسط الحجم وقابل للطهي نضيف كوب من الماء ثم نضيف إليه ملعقتين الأرز وملعقتين بذور الكتان، ثم نضيف إليه ربع حبة من الليمون. ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتي يغلى قليلاً، ثم نرفعه من على النار وتركه جانبًا حتي يبرد. نضع حبة البطاطس المبشورة في وعاء الخلاط ثم نضيف إليها خليط الأرز وبذو الكتان المغلي. ثم نخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم، ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف . نأخذ ماء الخليط المصفى ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا ونمزج المكونات جيدًا على البارد. ثم نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي نحصل على قوام كريمي. يرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد ثم نضيف إليه ملعقة من زيت الزيتون، ثم نقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس مع بعضها البعض. يسكب الخليط في عبوة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق ثم نحتفظ به داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم

ننظف البشرة جيدًا قبل استخدام الكريم. ثم نضع طبقة من الكريم على الوجه والرقبة قبل الذهاب للنوم ونوزعها جيدًا بطريقة المساج. ثم نتركها على الوجه والرقبة لمدة ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يغسل بالماء البارد. يكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج، يحفظ الكريم داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

ماسك بذور الكتان لشد الوجه