أفضل وصفات طبيعية سحرية للتخلص من الشيب المبكر نهائياً

عندما نسمع كلمة الشيب أو بياض الشعر نعتقد دائما أن ما يصاب به كبار السن، ولكن المفاجأة أن الشيب المبكر يظهر على الشباب في أعمار مختلفة، وقد تتسبب تلك المشكلة في الكثير من المشاكل النفسية للشباب سواء الرجال أو السيدات، وقد يرجع أسابا تلك المشكلة للعامل الوراثي، أو نقص في الميلانين، أو نقص فيتامين B12، أو غالباً حدوث خلل في الهرمونات، وضعف جهاز المناعة، واضطرابات الغدة الدرقية، كلها أسباب مفهومة وواضحة، ويبحث المصابين بالشيب المبكر عن طرق مختلفة للتخلص من تلك المشكلة، وغالباً ما لجئوا للكريمات والصبغات غالية الثمن ولكنها دون جدوى، ولكن هل جربتم الوصفات الطبيعية فهل حل جذري لتلك المشكلة الصعبة، وسوف نطلعكم عن أفضل الوصفات السحرية للتخلص من الشيب المبكر.

أفضل وصفات طبيعية للتخلص من الشيب المبكر

هناك بعض الوصفات والحيل الطبيعية التي لها القدرة الكبيرة للتخلص من الشعر الأبيض، وتلك الوصفات هي:

وصفة عصير الليمون مع البصل:

نقوم في البداية بخلط ثلاثة ملاعق عصير البصل مع نفس المقدار من عصير الليمون.

يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو، ونكرر تلك الوصفة حتى يختفي الشعر الأبيض نهائياً.

خلط الشاي الأسود:

نأخذ مقدار من الشاي ونقوم بغليه مع القليل من الملح.

يترك بعد ذلك الشاي ليبرد، ونغسل به الشعر ويترك حتى يجف.

ينصح باستخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

وصفة جوز الهند مع أوراق الكاري:

نقوم بغلي مقدار من أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لدقائق.

تترك الخليط حتى يصبح لون الورق أسود، ونقوم بنزع الورق من الزيت وتترك لتبرد الوصفة.

نقوم بوضع زيت الوصفة على الشعر أكثر من مرة، ومن الأفضل أن يكون قبل النوم.

نغسل الشعر بالشامبو جيداً.

وصفة إكليل الجبل مع الميرمية:

تلك الوصفة تعتبر من أقوى الوصفات التي بدورها تعمل على إخفاء الشعر الأبيض سريعاً، وتحتاج تلك الوصفة لتحضيرها للمكونات التالية: