بدون سكر اصنعي حلى الكاسترد بالموز حلى بارد سهل وسريع وبدون فرن

حلى الكاسترد بالموز ، من أسرع الحلويات التي يتم تحضير بالمنزل بدون استخدام الفرن وبدون استخدام السكر الأبيض، مكوناتها سهلة وبسيطة جدًا، وهي من الحلويات التي تكون جاهزة في دقائق معدودة لا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو الجهد فهي من أسرع أنواع الحلويات الباردة، يتم تحضيرها باستخدام الخلاط الكهربائي فهي بسيطة جداً، كما أن مكوناتها سهلة ومتوفرة بالمنزل وتعتبر من المكونات الاقتصادية الغير مكلفة، كما أنها مغذية ومفيدة فهي تحتوي على الحليب والتمر وهي من المكونات المغذية والمفيدة التي تمد الجسم بالطاقة والعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، فهي حلوى مفيدة وسريعة التحضير ومناسبة للأطفال والكبار تمتاز بقوام رائع وطعم لذيذ، ومن خلال هذا سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى الكاسترد بالموز بالمنزل بأبسط المكونات وأسهل الطرق.

مكونات عمل حلى الكاسترد بالموز بالمنزل

يعتبر هذا النوع من الحلى بسيط ويتم تحضيره من مكونات سهلة جدًا هي كما يلي:ـ

حبة كبيرة من الموز.

10 حبات من التمر.

2 كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد.

للتزين

شرائح من الموز أو أي نوع من قطع الفواكه التي نرغب بها.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وسريعة يتم تحضير حلى الكاسترد بالموز البارد والخطوات هي كما يلي:ـ

نقوم بنزع النوى عن التمر ويغسل جيداً ثم نقوم بتقطيع حبة الموز إلي قطع صغيرة. ثم نضع في وعاء الخلاط 2 كوب من الحليب السائل ثم نضيف إليه ملعقتين من بودرة الكاسترد. يضاف حبات التمر وقطع الموز، ثم نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى سلك للتخلص من وجود بقايا التمر. نسكب الخليط في وعاء قبل للطهي ثم نضع الخليط على نار متوسطة ونتركه حتي يغلي مع مراعاة التقليب المستمر. عندما يصبح قوام الخليط ثقيل نرفع الخليط عن النار ثم نتركه يهدئ قليلاً.

طريقة التقديم

نجهز كاسات زجاجية الشكل ثم نقوم بتوزيع الخليط داخل الكاسات الزجاجية. ثم نقوم بتزينه بقطع من الفواكه التي نرغب بها مثل الموز أو أوراق النعناع. توضع الكاسات في الثلاجة لكي تبرد لمدة حوالي نصف ساعة، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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