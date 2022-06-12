نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية المحربة للتخلص من رائحة العرق بمزيل العرق الطبيعي في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزيل العرق الطبيعي يعتبر الإبط منطقة معينة من الجسم تحتاج إلى علاج خاص حتى في حين أن بعض الناس قد يقضون يومًا كاملاً دون استخدام مزيل العرق، فإن استخدام منتج طبيعي بالنسبة لغالبيتهم أمر مطلوب حيث ان التعرق ليس بالشيء السيئ! إنها تؤدي عددًا من الوظائف الحاسمة الأول هو تنظيم الحرارة الداخلية.سيتمكن الجسم من طرد الحرارة الزائدة من خلال تبادل السوائل على سطح الجلد لمرافقة هذه الوظيفة بذكاء، يُفضل ارتداء ملابس تسمح للهواء بالانتشار ولا تقترب كثيرًا من الإبطين.

توجد الغدد المفترزة بشكل رئيسي تحت الإبط وحول المناطق التناسلية. أنها تنتج عرقًا كثيفًا إلى حد ما بما في ذلك البروتينات والدهون (الزهم) التي ترطب البشرة وتحميها. يوفر هذا المزيج السائل تغذية مثالية لبكتيريا معينة موجودة على بشرتنا. البكتيريا هي المسؤولة عن الروائح الكريهة المرتبطة بتنفسنا. في الواقع ، من المهم أن نفهم أن كل كائن حي يستهلك طعامًا ينبعث منه فضلات ضارة والذين ترفضهم هذه الفلورا الذين يعيشون تحت إبطنا لديهم رائحة كريهة قوية! كلما زاد غسل الشخص، زاد تراكم هذا العرق، مما يوفر وليمة ملكية للبكتيريا.

الهدف من مزيل العرق الطبيعي

يجب أن يهدف مزيل العرق الطبيعي إلى تقليل الروائح وإخفائها عن طريق منع نمو البكتيريا باستخدام مواد كيميائية طبيعية مضادة للبكتيريا مع عدم تثبيط تكوين العرق. المشكلة هي أنه ليس لديك الكثير من الخيارات في السوق فلماذا لا تعده بنفسك صحيح أن العملية أصعب من مجرد شراء زجاجة من السوبر ماركت وقد تختلف الفعالية لأننا لا نتفاعل جميعًا بنفس الطريقة مع المنتج نفسه ومع ذلك ، فإن جميع مزيلات العرق “المصنوعة في المنزل” تلبي المعايير التالية: صفر سموم ، طبيعي 100 في المائة. ومع ذلك ، ليس بهذا السوء!

طريقة صنع مزيل العرق الطبيعي

إليك وصفة أساسية وسريعة لتبدأ بها. الجودة الأولى لمزيل العرق هذا ، والتي ترتبط بحمض الدباغة في بعض النباتات ، هي قابضته. هذا يعني أنه يمكن أن يشد مسام الجلد بينما يسمر قليلاً. العفص ينشط الجلد والأغشية المخاطية ويمنحها مظهرًا أكثر حزما. يعيدون ظهور بشرتنا بطبقة رقيقة تعمل على إرخاء الإفرازات دون إزالتها تمامًا. سوف تزودنا بندق الساحرة (Hamamelis virginiana) بالعفص. كثيرا ما يستخدم هذا النبات للاستخدامات الخارجية ، مثل إنعاش اليدين المتعبة نتيجة لقصور الوريد أو مقاومة الجرح الناز. لها رائحة محايدة إلى حد ما وهي بمثابة أساس جيد لمزيل العرق هذا. قم بشراء محلول ماء بندق الساحرة.

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

1 كوب زبدة كاكاو مذابة

1 ج. في s. 1/2 كوب بيكربونات الصوديوم

1 كوب من أروروت 1/2 كوب إلى 1 كوب كاولين

1/2 كوب إلى 1 كوب زيت فيتامين هـ

1. اخلطي زبدة الشيا وزيت الكاكاو وزبدة الكاكاو في كوب قياس وضعيها في قدر من الماء المغلي على نار خفيفة حتى تذوب الزبدة.

2. يرفع عن النار ويقلب في زيت البيكربونات ، الأروروت ، الكاولين ، وفيتامين E حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. نرفع عن النار ونقلب زيت البيكربونات ، الأروروت ، الكاولين ، وفيتامين E حتى تحصل على خليط معتم.

3. تصب في عصا نظيفة أو قدر صغير زجاجي.

التطبيق: ضعي كمية قليلة على كل إبط.