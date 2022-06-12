مقشر فعال لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق، الجلد الميت من الأشياء التي تؤثر على البشرة بشكل سلبي فتظهر بشكل غير لائق، فيصيبها الجفاف وتظهر عليها التجاعيد المبكرة بجانب ظهور الحبوب بشكل مفاجئ وبقع داكنة بها، فهناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من الجلد الميت ويفضل استخدامها لأنها لا تؤثر بالسلب على البشرة عكس مستحضرات التقشير الصناعية والكيميائية، ومن أبرز المواد الطبيعية التي تساعد في التقشير (بذور الشيا، العسل، الشوفان).

مقشر الشوفان لتفتيح البشرة ولإزالة الجلد الميت

يعد الشوفان من أبرز المواد الطبيعية التي تستخدم في تقشير البشرة دون التأثير عليها،

بجانب احتوائه على خصائص مهدئة للبشرة ومرطبة لها إذ أنه يحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي تساعد في ذلك.

ولذلك سوف أقدم لكم مقشر فعال لتفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة لبشرة مشرقة.

المكونات

ملعقة شوفان مطحون كبيرة.

ملعقة قهوة مطحونة كبيرة.

عدد 10 قطرات ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

أولاَ نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كل من: القهوة، الشوفان ثم ماء الورد. نخلط المكونات جيداً في الخلاط، ثم نضعها البشرة ونوزعها. بعد ذلك نستخدم الخليط في تدليك البشرة بحركات دائرية. نترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم نغسلها بماء فاتر. للحصول على أفضل نتيجة لتفتيح البشرة نكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

مقشر بذور الشيا والعسل



تعد بذور الشيا من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد علي التخلص من الجلد الميت كما تمنحك نضارة وترطيب.

المكونات

ملعقتان كبيرتان بذور شيا.

ملعقة عسل صغيرة.

ملعقة من زيت الزيتون صغيرة.

كريم مرطب للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام