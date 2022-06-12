طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بمكونات بسيطة بدون فرن لأطعم مذاق في وقت قياسي

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ، تعتبر الكيكة من أسرع أنواع الحلويات وأفضلها على الإطلاق لكافة الأمهات، حيث أنها ترى أنه من السهل أن تقوم بعمل صينية من الكيكة في وقت قياسي لتقديمها لأفراد أسرتها من أجل الاستمتاع بتناول المشروبات المتنوعة مع الكيكة أثناء السهرة أو المذاكرة، وتعد كيكة البسكويت نوع من أنواع الكيكة التي يكثر اللجوء لاستخدامها في أوقات الحفلات والعزومات والمذاكرة، لأنها لا تحتاج إلى فرن أو بيض أو مكونات صعبة، بالإضافة إلى أنه يمكن التفنن في إعدادها وتقديمها في أطباق أو أكواب صغيرة، أو في طاجن أو صينية كبيرة وتزيينها على هيئة تورتة سريعة لإسعاد الأطفال في كل وقت.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

يمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة في وقت قياسي بأبسط المكونات لتحضير أروع أطباق الحلويات العصرية التي أصبحت ضرورية في المناسبات، حيث أن الجميع يفضلون أكلها وتناولها للشعور بالانتعاش وخاصة في فصل الصيف المعروف بشدة الحرارة والرغبة في تناول الأشياء الباردة والتي يمكن تحضيرها للتخلص من الحرارة الشديدة التي يشتهر بها فصل الصيف.

ويمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة عن طريق إحضار المكونات التالية:

300 جرام من البسكويت العادي المفضل.

5 أكواب من الكريم شانتيه أو الكريمة المبسترة.

250 جرام حليب سائل.

كوب من القشطة.

معلقة من النسكافيه اختياري.

صوص الشوكولاتة اختياري.

خطوات تحضير الكيكة