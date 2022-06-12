طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بمكونات بسيطة بدون فرن لأطعم مذاق في وقت قياسي

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طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ، تعتبر الكيكة من أسرع أنواع الحلويات وأفضلها على الإطلاق لكافة الأمهات، حيث أنها ترى أنه من السهل أن تقوم بعمل صينية من الكيكة في وقت قياسي لتقديمها لأفراد أسرتها من أجل الاستمتاع بتناول المشروبات المتنوعة مع الكيكة أثناء السهرة أو المذاكرة، وتعد كيكة البسكويت نوع من أنواع الكيكة التي يكثر اللجوء لاستخدامها في أوقات الحفلات والعزومات والمذاكرة، لأنها لا تحتاج إلى فرن أو بيض أو مكونات صعبة، بالإضافة إلى أنه يمكن التفنن في إعدادها وتقديمها في أطباق أو أكواب صغيرة، أو في طاجن أو صينية كبيرة وتزيينها على هيئة تورتة سريعة لإسعاد الأطفال في كل وقت.
طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة
يمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة في وقت قياسي بأبسط المكونات لتحضير أروع أطباق الحلويات العصرية التي أصبحت ضرورية في المناسبات، حيث أن الجميع يفضلون أكلها وتناولها للشعور بالانتعاش وخاصة في فصل الصيف المعروف بشدة الحرارة والرغبة في تناول الأشياء الباردة والتي يمكن تحضيرها للتخلص من الحرارة الشديدة التي يشتهر بها فصل الصيف.
ويمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة عن طريق إحضار المكونات التالية:
- 300 جرام من البسكويت العادي المفضل.
- 5 أكواب من الكريم شانتيه أو الكريمة المبسترة.
- 250 جرام حليب سائل.
- كوب من القشطة.
- معلقة من النسكافيه اختياري.
- صوص الشوكولاتة اختياري.
خطوات تحضير الكيكة
- في الخلاط الكهربائي توضع نص كمية الحليب مع الكريم شانتيه ويخلط الجميع جيدًا ليصبح كالرغوة.
- تضاف الكريمة أو القشطة الجاهزة إلى الكريم شانتيه في الخلاط ويقلب الجميع جيدًا.
- يغمس البسكويت في باقي كمية الحليب ومن الممكن وضع معلقة من النسكافيه فوقه حسب الرغبة.
- يوضع البسكويت المغمس بالحليب في قالب الكيك البارد لكي يكون الطبقة الأولى، وبعدها يوضع جزء من مزيج الكريمة فوقه.
- توزع طبقة أخرى من البسكويت بعد غمسها بالحليب فوق الخليط، ثم طبقة من الكريم شانتيه وتكرر الخطوات حسب الرغبة.
- يوضع القالب في الثلاجة حتى يصبح متماسك.
- يخرج القالب من الثلاجة ويزين ببولات من الكريم شانتيه أو الشوكولاتة السائلة ويقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في أطباق التقديم.
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