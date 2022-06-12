سر الحاتي في تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة

تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة، من اجل الاستمتاع بوجبة ساخنة من الكفتة علي الفحم بطعم وريحة مميزة، عليكي إتباع بعض الخطوات وتحضير بعض المكونات البسيطة للغاية، الا انها فارقة ولها تأثير قوي علي طعم وقوام الكفتة، ولاننا نحرص علي تقديم الاسرار التي تميز بعض الوصفات التي تهم الملايين، سوف نعرض لكي سر الحاتي المتبع عند تحضير هذا الطبق الشهي والمميز، حتي تقدمي لاسرتك اروع الأكلات بتكلفة بسيطة ولحوم مضمونة ومعقمة من منزلك.

تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة

حتي تحضري اجمل طبق من الكفتة المشوية علي طريقة الحاتي عليكي تحضير بعض المكونات، والتي تعتبر بسيطة للغاية وغير مكلفة، كما انها اساسية ومتاحة في كل منزل

لحم مفروم.

تفل بصل.

ملح.

معلقه كبيرة من البيكنج بودر.

فلفل اسود معلقة صغيرة.

ربع معلقة قرقة.

معلقة جنزبيل صغيرة.

خطوات عمل الكفتة في المنزل

من اجل ضمان الحصول علي كفتة مشوية مميزة ولذيذة، عليك إتباع الوصفة التي نقدمها لكم بعد تجربتها للعدد كبير من المرات، من اجل الاستمتاع بطعمها الرائع والشهي والمميز