نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الحاتي في تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة في المقال التالي
تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة، من اجل الاستمتاع بوجبة ساخنة من الكفتة علي الفحم بطعم وريحة مميزة، عليكي إتباع بعض الخطوات وتحضير بعض المكونات البسيطة للغاية، الا انها فارقة ولها تأثير قوي علي طعم وقوام الكفتة، ولاننا نحرص علي تقديم الاسرار التي تميز بعض الوصفات التي تهم الملايين، سوف نعرض لكي سر الحاتي المتبع عند تحضير هذا الطبق الشهي والمميز، حتي تقدمي لاسرتك اروع الأكلات بتكلفة بسيطة ولحوم مضمونة ومعقمة من منزلك.
تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة
حتي تحضري اجمل طبق من الكفتة المشوية علي طريقة الحاتي عليكي تحضير بعض المكونات، والتي تعتبر بسيطة للغاية وغير مكلفة، كما انها اساسية ومتاحة في كل منزل
- لحم مفروم.
- تفل بصل.
- ملح.
- معلقه كبيرة من البيكنج بودر.
- فلفل اسود معلقة صغيرة.
- ربع معلقة قرقة.
- معلقة جنزبيل صغيرة.
خطوات عمل الكفتة في المنزل
من اجل ضمان الحصول علي كفتة مشوية مميزة ولذيذة، عليك إتباع الوصفة التي نقدمها لكم بعد تجربتها للعدد كبير من المرات، من اجل الاستمتاع بطعمها الرائع والشهي والمميز
- في وعاء عميق قومي بوضع البصل بعد ان يتم بشرة ناعم جدا، وقومي بإستخدام المصفاة لتصفية البصل تمام من التفل.
- قومي بوضع اللحم المفروم مع تفل البصل والملح والفلفل الأسود والكمون وكافة التوابل.
- اخيرا امزجي الخليط جيدا لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- اخيرا قومي بإضافة البيكنج بودر من اجل ضمان الحصول علي كفتة ممتازة.
- ماء البصل يضاف اليه معلقتين من الكاتشب ومعلقة خل صغيرة، ويستخدم عند تشكيل الكفتة علي الاسياخ عند الشواء.
- يتم تسوية الكفتة علي الفحم بدرجة حرارة متوسطة.
- او يمكنكم استخدام الفرن لتسوية الكفتة، وذلك بعد ان يتم فتح الفرن علي درجة حرارة مرتفعة، ثم حرارة متوسطة ويوضع علي الرف الاوسط بالفرن.
- يتم تقديم الكفتة بعد وضعها علي الخضار المفضل لديكم، ويفضل استخدام البقدونس لانه يعطي طعم ورائحة روعة للكفتة.
- عليكي تناول الكفتة ساخنة مع بعض من الخبز البلدي وسلطة الطحينة.
- يمكنك التواصل معنا عبر التعليقات بالاسفل في صندوق الوصف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الحاتي في تحضير الكفتة المشوية طعم وريحة تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.