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عمر شويل - جدة وصفة قشور البطاطس للتخلص من الشعر الأبيض والشيب بنتيجة سريعة المفعول، عند التقدم في العمر يبدأ الشعر الأبيض والشيب في الظهور مما يسبب إزعاج كبير خاصةً للنساء، ولكن تلجأ للتغلب علي تلك المشكلة من خلال استخدام الصبغة، ونظراً لأنها تمنحك نتيجة سريعة إلا أن أضرارها كثيرة علي الشعر فيما بعد، ولذلك يمكنك الاستغناء عنها بشكل نهائي واستبدالها بمكونات طبيعية وتتوافر في المنزل،ومنها قشور البطاطا والتي تساعد في التخلص من شيب الشعر في وقت قصير وهذا بفضل احتواء البطاطا على النشا التي يكون لها إمكانية كبيرة في التخلص من الشعر الأبيض والحفاظ على لون الشعر الأسود لأطول فترة ممكنة.

وصفة قشور البطاطس لإزالة الشيب والشعر الأبيض

يمكن التخلص من الشيب المبكر من خلال استخدام قشور البطاطس وذلك لغناها بالفيتامينات والتي تعمل علي تغطية الشعر الأبيض.

المكونات وطريقة التحضير

قشور حبتان بطاطا.

وعاء ماء.

بعد تقشير البطاطا والحصول على قشرهم نضع القشور في وعاء كبير على النار ونغطي القشر بالماء تماماً.

بعدما يصل الخليط لمرحلة الغليان نصفي الخليط من الماء بشكل كامل.

نترك الخليط جانباً عدة دقائق حتى يتخلص من الحرارة به وتنخفض درجة حرارته منخفضة.

يتم استخدام ماء القشور في غسل الشعر بعد شطفه بماء عادي.

في النهاية ننظف الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب.

الوصفة الثانية لقشور البطاطا للشيب

تعد هذه الوصفة وصفة رائعة ولها فاعلية كبيرة، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات وطريقة التحضير

قشور حبتان بطاطا.

بعض قطرات من أي زيت عطري.

نبدأ بغلي قشور حبات البطاطا في الماء لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نصفي القشور من الماء المغلي ونتركه جانباً حتى تصبح الماء باردة قليلاً.

بعد ذلك نضع كمية الماء مع عدد قطرات الزيت العطري الموجود.

ثم نضيف قليل من مرطب أو زيت الشعر المناسب على الخليط ونخلط المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نوزع الخليط بشكل متساوي على الشعر بشكل كامل من الفروة وحتى الشعر.

بعد مرور عدة ساعات نقوم بغسل الشعر بماء فاتر من خليط قشور البطاطا للقضاء على الشعر الأبيض والشيب.

طرق أخرى للقضاء على الشعر الأبيض.

بجانب وصفة قشور البطاطا للتخلص من الشعر الأبيض توجد الكثير من الوصفات الطبيعية الأخرى التي تساعد في تغطية الشعر الأبيض وتقليص مدة ظهوره، ومن هذه الوصفات:

أوراق نبتة القطيفة

تعتبر هذه الوصفة من علاجات الشعر للقضاء على الشيب، فيتم تحضيرها كما يلي:

نقوم بغسل الشعر جيداً بأوراق القطيفة المعصورة.

ثم نشطف الشعر مرة ثانية باستخدام ماء حرارته متوسطة.