نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل بسكويت بالمكسرات ومغطي بالسمسم فى المنزل بطريقة بسيطة في المقال التالي

يعد البسكويت من الحلويات التى لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك مع انتهاء فترة الدراسة وبداية الأجازة الصيفية لانه يقدم كإفطار سريع، كما أن الأطفال يحبونه كثيراً مع كوب من الشاى أو اللبن فى وقت العصارى ويتواصلون أيضا فى أى وقت، وتكثر أنواعه فمنها اللى بالقرفة والنشادر والشوفان غيرها الكثير، ولاكننا اليوم سوف نقدمه بالمكسرات وخاصة البندق لما له من قيمة غذائية عالية وكذلك مغطى بالسمسم المغذي، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت بالمكسرات ومغطى بالسمسم فى المنزل بالتفصيل. مكونات بسكويت بالمكسرات يحتوي بسكويت بالمكسرات على بعض المكونات المتواجده فى المنزل والتى تجعلك تنفذيه بسرعة وهى كالتالي: ٤١/٢ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من المحلب.

١/٤ كيلو من الزبدة اللينة.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من البندق المطحون.

٢ حبة من صفار البيض.

رشة من الملح.

كيس من البيكنج بودر. للوجه ٢ حبة من بياض البيض.

سمسم محمص. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت بالمكسرات سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى اعداده وهى كمايلي: فى وعاء العجان أو وعاء عميق للعجن نضع المكونات السائلة من صفار البيض والزيت والخل والزبدة ونخفقهم مع بعض جيداً. ثم نضيف عليهم السكر ونستمر فى الخفق حتى يمتزجوا تماما. بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعض فى وعاء آخر من الدقيق المنخول والبندق المطحون والمحلب والبيكنج بودر ورشة الملح. ثم نضيفهم على الخليط السابق ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة. نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة أو يمكنك تشكيلها على طول لو معندكيش وقت. نفرد العجينة ونقطعها بالقطاعة أو السكين على شكل مربعات أو بأى شكل تفضلونه. ثم نضعه على صاج مدهون وندهن الوجه ببياض البيض ثم نرش عليه السمسم. بعد ذلك ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي أو نحاسي. ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يقدم وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيفية عمل بسكويت بالمكسرات ومغطي بالسمسم فى المنزل بطريقة بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية عمل بسكويت بالمكسرات ومغطي بالسمسم فى المنزل بطريقة بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.