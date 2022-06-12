طريقة عمل مربي المشمش بطعم تحفة وسكر مظبوط فى المنزل والاحتفاظ بها بدون مواد حافظة

تعتبر مربي المشمش من أنواع المربي اللذيذة، والتى لها قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من فوائد كثيرة لمكونها الأساسي، وتعد من التحليات التى تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء، كما يمكن عملها فى ساندوتشات للأطفال لتمدهم بالطاقة والنشاط والحيوية، وبما ان شرائها من المحلات قد يقلق الكثير من الأمهات وذلك لعدم ضمان سلامة مكوناتها والمواد الحافظة الموجودة بها، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل حتى تكون مضمونة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مربي المشمش فى المنزل وبدون مواد حافظة بالتفصيل.

مكونات مربي المشمش

تتكون مربي المشمش من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائها من المحلات وأيضا صحية ومضمونة وهى كالتالي:

كيلو من المشمش.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كيلو إلا ربع من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل مربي المشمش سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: