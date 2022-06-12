نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربي المشمش بطعم تحفة وسكر مظبوط فى المنزل والاحتفاظ بها بدون مواد حافظة في المقال التالي
تعتبر مربي المشمش من أنواع المربي اللذيذة، والتى لها قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من فوائد كثيرة لمكونها الأساسي، وتعد من التحليات التى تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء، كما يمكن عملها فى ساندوتشات للأطفال لتمدهم بالطاقة والنشاط والحيوية، وبما ان شرائها من المحلات قد يقلق الكثير من الأمهات وذلك لعدم ضمان سلامة مكوناتها والمواد الحافظة الموجودة بها، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل حتى تكون مضمونة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مربي المشمش فى المنزل وبدون مواد حافظة بالتفصيل.
مكونات مربي المشمش
تتكون مربي المشمش من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائها من المحلات وأيضا صحية ومضمونة وهى كالتالي:
- كيلو من المشمش.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كيلو إلا ربع من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل مربي المشمش سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار المشمش ونغسله جيداً بالماء حتى يصبح نظيف تماما ونضعه فى مصفاة حتى نتخلص من الماء تماما.
- ثم نخرج منه النواة ونقطعه الى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة ونضعه فى وعاء مناسب ونرش عليه السكر ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضعه فى الثلاجة ونتركه لمدة ٤ ساعات أو ليلة كاملة.
- ثم نخرجه من الثلاجة ونضعه فى حلة مناسبة ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي ونقوم بإزالة الريم الأبيض الذى يظهر على الوجه.
- بعد ما يغلي نهدي النار تماما مع ابلة الزائد عند تكونها حتى تختفي تماما ويصبح القوم طري جداً وثقيل.
- عند ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون وملح الليمون ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نتركه لمدة دقيقتين وبعدها نطفئ النار.
- بعد ذلك نقوم بإحضار البرطمانات اللى هنضع بها المربي ونعقمها بالماء المغلي.
- ثم نقوم بسكب المربي وهي ساخنة داخل البرطمان حتى يمتلئ تماما ثم نغلقه جيداً ونضعه داخل الثلاجة.
- يمكنك الاحتفاظ بها داخل الثلاجة لمدة من ٦ أشهر حتى سنة كاملة.
- بعد ان تبرد يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على الإفطار أو العشاء أو للساندوتشات كما يمكنك استخدامها فى عمل الحلويات وبالف صحة وهنا.
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