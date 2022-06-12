طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة بمذاق لذيذ للغاية كالجاهز بمكونات بسيطة متوفرة

سلطة الحمص بالطحينة ، من ألذ أنواع السلطات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة.

مكونات سلطة الحمص بالطحينة

تتكون هذه السلطة اللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

كوبين ونصف من الحمص المسلوق جيدا أو نصف كيلو.

خمس مكعبات من الثلج.

ثلث كوب من عصير الليمون.

نصف فص ثوم.

كوب من الطحينة أو ٢٥٠ جرام.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة وطريقة تحضيرها كالتالي: