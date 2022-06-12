نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طريقة أيس كريم في البيت بطعم لا يقاوم في الصيف بنكهات مختلفة في المقال التالي

الأيس كريم من الحلويات المعشوقة والمحبوبة في الصيف لدى الكثيرون بتميزها بالطعم اللذيذ المثلج الرائع، وتبحث الكثير من السيدات في البيت على طريقة صنعها بنكهات مختلفة ومكونات سهلة وبسيطة في البيت، حيث يطلب الأطفال والأباء دائما الايس كريم وشرائه من المحلات التجارية لأنه طعم لذيذ ويساعد على ترطيب الجسم في الجو الحار الصيفي، ومن المثلجات المتميزة التي ترطب الجسم في درجات الحرارة العالية، واليكم طريقة عمل الذ ايس كريم في البيت بنكهات مختلفة بالفواكهه والشوكولاته والفانيليا وطعم لذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة وطعم لا يقاوم في الصيف ألذ طريقة أيس كريم في البيت بطعم لا يقاوم في الصيف المقادير أيس كريم الفراولة والمانجا كوب حليب مكثف أو قشطة بلدي

نصف كيلو فراولة مجمدة

مانجو مجمدة

ربع كوب كريم شانتية بودره

ملعقتين كبيرة من السكر البودره

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض طريقة تحضير الأيس كريم الفراولة والمانجا نقوم بوضع الفراولة والمانجا في الخلاط الكهربائي أو الهاند بندر ونخلط المكونات حتي تصبح قوام ناعم جدا بعد ذلك نضيف ملعقة العسل الأبيض إلى المكونات الخليط ثم نضيف الزبادى أو حليب المكثف والكريم شانتية والسكر البودره ونقلب المكونات مرة أخري بالخلاط الكهربائي نسكب المكونات في عاء كبير أو علبة بلاستيك في الفريزر حتي تتجمد لمدة 6 ساعات على الأقل وتصبح جاهزة للتقديم طريقة عمل أيس كريم الفانيلا والشوكولاتة اللذيذة المقادير كوب واحد حليب مثلج

كوب من الكريم شانتية

نصف كوب سكر بودرة

رشة فانيلا

ملعقتين من الحليب البودرة

ملعقتين من الكاكاو المحلي أو نوتيلا

ملعقة صغيرة من نسكافيه سادة طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونحضر الحليب المثلج مع الكريم الشانتية والسكربودره ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي نقوم بتقسيم المكونات في علب على جزين أو ثلاثة ونضيف أو علبة في الفانيليا والحليب البودرة ونخفق المكونات ونتركها في الفريزر حتي تتجمد ثاني علبة هي الشوكولاتة نضيف ملعقتين من الكاكاو المحلي إلى خليط الأيس كريم أو ملعقتين من النوتيلا ونخفق المكونات وتوضع في الفريزر حتي تتجمد لمدة 6 ساعات وبالصحة والراحة. عمر شويل - جدة ألذ طريقة أيس كريم في البيت بطعم لا يقاوم في الصيف بنكهات مختلفة - ثقفني

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