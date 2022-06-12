نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كباب مشوي بالفرن بتتبيلة مميزة وبطعم خرافي وروعة أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كباب مشوي بالفرن ، من ألذ وأشهى الأطباق الرئيسية والذي لا يخلو من أي سفرة، والمحبب والمفضل لدى جميع الأعمار أيضاً، كما نال على إعجاب الجميع، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناوله في المطاعم، نظرا لمذاقه اللذيذ والأكثر من رائع، ورائحته التي لا توصف أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبسهولة مكوناته أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم في المنزل بدلا من شرائه من المطاعم لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة أيضاً، كما يمكنكم تجربة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كباب مشوي بالفرن بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم.

مكونات كباب مشوي بالفرن

يتكون كباب مشوي بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

كيلو لحم بقري مفروم.

ربع كيلو شحم بقري أو شحم غنم مفروم.

3 حبات بصل كبير الحجم مفروم ناعم جدا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

مقدار ملعقة كبيرة من توابل اللحمة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة كبيرة من البابريكا.

مقادير سلطة الباذنجان

نصف كيلو باذنجان.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

2 علبة من الزبادي.

ربع كوب طحينة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات خليط تلميع الكباب

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

مقادير خليط التزيين

2 مكعب زبدة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة شطة (اختياري).

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كباب مشوي بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نملأه بالماء، ثم ننقع فيه الأعواد الخشبية لمدة ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضع فوقه مصفاة، ثم نضيف إليها البصل المفروم ناعم جدا وملعقة صغيرة من الملح ونقلبهم جيدا، ثم نترك البصل لمدة 5 دقائق لكي يصفى ماءه.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم والشحم المفروم والبصل المفروم والبابريكا والفلفل الأسود والملح وتوابل اللحمة والثوم المهروس، ثم نخلط المكونات جيدا.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة فويل، ثم نضع فوقها شبكة.

بعد ذلك نخرج اللحم المتبل من الثلاجة، ثم نشكل الكباب، نأخذ قطعة من اللحم المتبل، ثم نكورها، ثم نشكلها على عودين ونبلل اليد بالماء ونساوي للكباب، ثم نرصه على الشبكة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ونضع الصينية في الرف الأوسط، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر خليط التلميع، نحضر وعاء ونضيف إليه الزيت ومعجون الطماطم والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن بعد نضج الكباب، ثم ندهن من جميع الجوانب بخليط التلميع.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية من أسفل ومن أعلى ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نحضر طبق تقديم ونوزع فيه سلطة الباذنجان، ثم نضع فوقها الكباب.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها مكعبات الزبدة والبابريكا والشطة، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة ويسخن ويتجانس الخليط.

بعد ذلك نوزع الخليط فوق الكباب.

ثم نزين الطبق بالبقدنس المفروم ناعم.

ثم نقدم كباب مشوي بالفرن مع العيش الشامي والزيتون المخلل التفاحي.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الباذنجان

نحضر صينية فرن ونضع فيها ورق فويل، ثم ورق زبدة، ثم نضع فوقه حبات الباذنجان ونقوم بعمل فتحات به. ثم ندخل الصينية في الفرن ونترك الباذنجان حتى ينضج. بعد ذلك نخرج الباذنجان من الفرن، ثم نقشره ونهرسه جيدا. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت الزيتون والباذنجان والثوم المهروس، ثم نقلب لمدة دقيقتين. ثم نرفع المقلاة من على النار. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والطحينة وعصير الليمون والملح والبابريكا والفلفل الأسود والكمون، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضع الخليط فوق الباذنجان ونخلطهم جيدا. بعد ذلك تكون سلطة الباذنجان جاهزة للتقديم.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيداً، ثم نقطعه مكعبات وسط. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه ناعم جدا. ثم نصفي عصير الطماطم جيدا بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

طريقة عمل الطحينة

المكونات

كوب من السمسم الأبيض.

كوب من السمسم المحمص.

مقدار كوب من الزيت.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمسم الأبيض والسمسم المحمص، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضع السمسم في مطحنة الخلاط ونطحنه ناعم. ثم نسكب السمسم المطحون في وعاء. بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه نصف كوب من الزيت، ثم نخلطه في الخلاط. ثم نضيف إليه السمسم المطحون ونخلط جيداً مع إضافة الكمية المتبقية من الزيت بالتدريج ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط. ثم نسكب الطحينة في برطمان محكم الغلق، وبذلك تكون الطحينة جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

تعزيز صحة القلب، مما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفض ضغط الدم. تعزيز صحة البشرة والشعر، فيحارب التجاعيد والشيخوخة. يقي من الإصابة بالسكتة الدماغية. تعزيز صحة القلب، مما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفض ضغط الدم. يخفض من وزن الجسم، لأنه يساعد على تقليل الجوع. تقوية العظام، والوقاية من هشاشتها. كما يقي من التهاب القولون. يعالج الإمساك. يخفض من وزن الجسم، لأنه يساعد على تقليل الجوع. كما يعالج الزهايمر.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المكونات

طماطم مفروم ناعم.

خس مفروم ناعم.

كمون مطحون.

خيار مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

القليل من الزيت النباتي.

ملح.

القليل من الخل.

طريقة التحضير