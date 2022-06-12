يسبب الوفاة” خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل

ريما لا يدرك البعض أن زيت الزيتون له الكثير من الأضرار المختلفة، ولذلك من أبرز الجمل التي تثير دهشة العديد من الأشخاص أن زيت الزيتون له الكثير من الأضرار، حيث أنه من المعروف أن زيت الزيتون من الزيوت النباتية التي يتم استخدامها في التجميل وفي عملية الطهو، حيث أنه البعض يعتبره هو الغذاء الصحي الأمثل في الكثير من الحالات.

خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة

من المعروف أن لكل شيء أضرار وفوائد وكذلك زيت الزيتون وذلك لأنه يعتبر من الزيوت الصحية ولكن قد يكون خطر في حالات التالية:

في حالة وجود أي مشاكل تحسسية من زيت الزيتون حيث أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية زيت الزيتون.

من الممكن أن تظهر الحساسية في هيئة اكزيما.

من الممكن أن يساعد في ترقق طبقات الجلد، وهذا في حال الاستخدام لفترات طويلة على البشرة.

في حال وضعه على البشرة فإنه يعمل على سد المسامات ولهذا تعجز البشرة عن امتصاصه

أضرار زيت الزيتون الصحية

كل ما ذكرناه من أضرار يكون في البشرة ولكن ربما أن الأضرار تمتد لأكثر من البشرة ومن أبرز الأضرار هي: