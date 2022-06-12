سر عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم بطريقة سهلة وبطعم لذيذ

يريد الكثير من الناس معرفة السر وراء الباذنجان المخلل اللذيذ الذي يتم تقديمها في المطاعم مع المأكولات، حيث يكون طعمه لذيذ جدا، لذلك تجد الكثير يستخدمون محركات البحث المختلفة مثل اليوتيوب او جوجل لمعرفة التفاصيل لعمل الباذنجان المخلل، ولكن لا يحتاج إلى العديد من المكونات ويتم عمله في دقائق بسيطة كما يتم حفظها لفترات طويلة، يحتوي الباذنجان على نسبة كبيرة من الحديد والماغنسيوم الذين يساعدان في علاج الانيميا، وينصح الكثير من الأطباء بتناول الباذنجان، كما أن الباذنجان المخلل من الوصفات الشعبية التي يحبها الجميع.

مكونات الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان العرائس.

عشر فصوص من الثوم.

خمس حبات فلفل احمر بارد.

2حبة فلفل اخضر حار.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة شطة جافة.

طريقة اعداد الباذنجان المخلل اللذيذ في المنزل