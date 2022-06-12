نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم بطريقة سهلة وبطعم لذيذ في المقال التالي
يريد الكثير من الناس معرفة السر وراء الباذنجان المخلل اللذيذ الذي يتم تقديمها في المطاعم مع المأكولات، حيث يكون طعمه لذيذ جدا، لذلك تجد الكثير يستخدمون محركات البحث المختلفة مثل اليوتيوب او جوجل لمعرفة التفاصيل لعمل الباذنجان المخلل، ولكن لا يحتاج إلى العديد من المكونات ويتم عمله في دقائق بسيطة كما يتم حفظها لفترات طويلة، يحتوي الباذنجان على نسبة كبيرة من الحديد والماغنسيوم الذين يساعدان في علاج الانيميا، وينصح الكثير من الأطباء بتناول الباذنجان، كما أن الباذنجان المخلل من الوصفات الشعبية التي يحبها الجميع.
مكونات الباذنجان المخلل
- كيلو من الباذنجان العرائس.
- عشر فصوص من الثوم.
- خمس حبات فلفل احمر بارد.
- 2حبة فلفل اخضر حار.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ربع كوب خل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة كبيرة شطة جافة.
طريقة اعداد الباذنجان المخلل اللذيذ في المنزل
- نقوم بوضع قدر على النار به ماء ونتركه حتى يغلي جيدا
- نضع نقوم بإزالة رؤوس الباذنجان، ونقوم بعمل فتحات به باستخدام السكينة.
- نقوم بوضع الباذنجان في الماء المغلي وتقوم بالتقليل من حين إلى إلى الآخر.
- نترك الباذنجان في الماء المغلي لمدة عشر دقائق.
- نرفع الباذنجان من الماء ونضع في ماء به ثلج حتى يبرد تماما.
- نقوم بتجهيز الحشو عن طريق تقشير فصوص الثوم.
- نضع فصوص الثوم في المئة ونغسل الفلفل الحار والباردة جيدا ونتخلص من البذور الموجودة به
- نقوم بفرم الفلفل والثوم في المئة
- ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الخل وعصير الليمون.
- نضيف ملعقة كبيرة من الكمون والكزبرة الجافة والشطة الجافة ثم نضيف الملح الأبيض
- نقلب كل المكونات معا.
- نقوم بإحضار الباذنجان بعد أن يبرد تماما ونقوم باستخ
- استخدم الملعقة أو ارتداء قفاز الطبخ نضع ملعقة من الحشو داخل كل قطعة باذنجان.
- نقوم بوضع طبقة من الخلطة في قاع العلبة التي يتم حفظ الباذنجان داخلها.
- نرص حبات الباذنجان المخلل التي تم حشوها.
- نضع كل الكمية ثم نقوم بإضافة انصاف الليمون على الوجه مع إضافة ورقة لورا.
- نغلق العلبة جيدا و نحتفظ بها داخل الثلاجة.
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