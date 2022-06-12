تألقي بصبغة طبيعية باللون الأحمر الرائع بمكونات آمنه

يوجد الكثير من ألوان الشعر التي يطلق عليها الدرجات النارية والتي أصبحت عصرية في ذلك الوقت ويلجأ إليها الكثير من الفتيات والنساء في حين الرغبة في التجديد من المظهر الخارجي خاصةً أن المظاهر التي يمكن أن تتحكم فيها المرأة هو الشكل الخارجي للشعر سواء من حيث هيئة وقص الشعر أو من حيث اللون الخاص به حيث يوجد الكثير من الدرجات التي يمكن تغييرها مثل درجات اللون البني الذي يعتبر الأكثر انتشاراً وكذلك درجات اللون الأصفر والأسود وغيره من الدرجات الأخرى التي تعتبر مميزة مثل اللون الرمادي ولكن عند الرغبة في اختيار لون جرئ وإطلالة جذابة مختلفة فإنه يمكنك في تلك الحاله اللجوء إلى اللون الأحمر اللامع ولكن ترغب النساء في التعرف على مكونات طبيعية لتحضير صبغة الشعر باللون الأحمر وللتعرف على طريقة تحضير الصبغة الطبيعية يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر

مكونات الصبغة:

عبوة من الصبغة الشعر الحمراء الخالية من الامونيا.

عبوة صغيرة من الاكسجين.

قفازات لليدين.

فرشاة أسنان.

ملعقة من الفازلين الطبي.

طريقة تحضير الصبغة: