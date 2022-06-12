تألقي بصبغة طبيعية باللون الأحمر الرائع بمكونات آمنه

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يوجد الكثير من ألوان الشعر التي يطلق عليها الدرجات النارية والتي أصبحت عصرية في ذلك الوقت ويلجأ إليها الكثير من الفتيات والنساء في حين الرغبة في التجديد من المظهر الخارجي خاصةً أن المظاهر التي يمكن أن تتحكم فيها المرأة هو الشكل الخارجي للشعر سواء من حيث هيئة وقص الشعر أو من حيث اللون الخاص به حيث يوجد الكثير من الدرجات التي يمكن تغييرها مثل درجات اللون البني الذي يعتبر الأكثر انتشاراً وكذلك درجات اللون الأصفر والأسود وغيره من الدرجات الأخرى التي تعتبر مميزة مثل اللون الرمادي ولكن عند الرغبة في اختيار لون جرئ وإطلالة جذابة مختلفة فإنه يمكنك في تلك الحاله اللجوء إلى اللون الأحمر اللامع ولكن ترغب النساء في التعرف على مكونات طبيعية لتحضير صبغة الشعر باللون الأحمر وللتعرف على طريقة تحضير الصبغة الطبيعية يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر
مكونات الصبغة:
- عبوة من الصبغة الشعر الحمراء الخالية من الامونيا.
- عبوة صغيرة من الاكسجين.
- قفازات لليدين.
- فرشاة أسنان.
- ملعقة من الفازلين الطبي.
طريقة تحضير الصبغة:
- الخطوة الأولى ضعي خليط الصبغة في طبق من البلاستيك ثم قومي بوضع عليه الأكسجين بحيث يتم التناسق مع كمية الصبغة والأكسجين حسب طبيعة وطول الشعر.
- الخطوة الثانية قومي بتقليب المكونات باستخدام الفرشاة ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متماسك وناعم نوعاً ما.
- الخطوة الثالثة القيام بتجفيف الشعر فلا يفضل استخدام الوصفة على شعر مبلل ثم نبدأ بوضع الصبغة على الشعر من جميع الأطراف والخصل بشكل متناسق.
- الخطوة الرابعة نقوم بفرد الفازلين على منطقة أعلى الوجه وجميع الجوانب التي يمكن أن تأتي عليها الصبغة حتى لا تفسد شكل الوجه والالتهاب الذي يمكن أن ينتج عن الأكسجين.
- الخطوه الخامسة يجب أن يتم تقسيم الشعر ثم نقوم بضم الشعر باستخدام الدبابيس ووضع عليه غلاف من البلاستيك وتترك الصبغة لمدة لا تزيد عن نصف ساعه.
- يجب الحرص على أن لا تلمس الصبغة فروة الشعر حتى لا تلتهب فروة الشعر بفعل مادة الأكسجين.
- بعد مرور الوقت المحدد نختبر اللون الخاص بالشعر وفي حين عدم الرغبة في اللون المرغوب يمكنك ترك الصبغة على الشعر لمدة إضافية.
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