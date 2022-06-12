طريقة عمل خبز التورتيلا بعجينة قطنية وخفيفة وبمكونات سهلة وبسيطة وبطعم طري ولذيذ

خبز التورتيلا، تعد وجبة السندويتشات من ألذ الوجبات التي يعشقها كل الناس لمذاقها اللذيذ، ولكن يجب أن تكون السندويتشات غير تقليدية مثل السندويتشات بالخبز الفينو أو الخبز البلدي، فسوف نقوم بالتجديد في انواع الساندوتشات ونقوم بإعدادها في خبز التورتيلا اللذيذ، حيث يعد خبز التورتيلا من اخف وألذ المخبوزات التي تقدم مع الوجبات السريعة مثل فاهيتا الدجاج أو اللحم ، فسوف نقوم بعمل خبز التورتيلا بكل تفاصيله.

يعشق الأطفال والكبار وجبات السندويشات حيث إنها من الأكلات الخفيفة التي يفضلها الكثيرون، فيمكن إعداد السندوتشات باستخدام الخبز الفينو أو البلدى أو التورتيلا، وهذا الذي يوف نتحدث عنه الآن، حيث يعد من احلي وألذ أنواع الخبز حيث يعد به الشاورما أو الدجاج المقرمش، فسوف نقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة وبكل تفاصيله.

طريقة عمل خبز التورتيلا

المكونات

٣ أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ماء للعجن.

رشه زعتر.

الطريقة:-

في بولة نضع الدقيق المنخول وعليه السكر والملح والزعتر و نمزج جيداً.

نضع الزيت على الدقيق ونعجن حتى يختلط الزيت مع الدقيق ونضيف الماء تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

تغطى العجينة وتترك حتى ترتاح لمدة ١٥ دقيقة بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى قطع متوسطة وتغطى مرة اخرى وتترك لترتاح قليلاً.

على سطح المطبخ ويكون مرشوش بالدقيق نقوم باخذ قطعة من العجينة وتفرد على الرخامة بواسطة النشابة حتى تأخذ الشكل المستدير.

نفرد باقي قطع العجين بنفس الطريقة ثم نحضر مقلاة وترفع على النار حتى تسخن.

نضيف واحدة من العجينة المفرودة إلى المقلاة وتترك لمدة ٥ دقائق حتى ينضج ثم تقلب على الوجه الآخر وتترك أيضا ٥ دقائق حتى تمام التسوية.

يوضع الخبز في طبق مسطح ويغطى بمنشفة نظيفة إلى أن تنتهي باقي قطع الخبز من التسوية.

نقوم بتحضير الحشوة لكي نقوم بحشوها في خبز التورتيلا.

مكونات الدجاج المقرمش

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح عريضة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات الدجاج.

بصل بودر.

دقيق.

بيض.

بقسماط.

زيت للقلي.

الطريقة:-