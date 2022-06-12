طريقة عمل الطحينة البيضاء الشهية بالسمسم في البيت بطعم شهي ولذيذ

الطحينة البيضاء بالسمسم هذا ما نتعرف على طريقة عمله من خلال مقالنا اليوم؛ حيث أن الطحينة البيضاء لا يخلو منها أي منزل فهي من المقبلات بجانب الوجبات الرئيسية، وهى عبارة عن خليط من المكونات التي تفيد الجسم، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة سهلة لإعدادها في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سنتعرف معكم على طريقة سهلة لعمل الطحينة البيضاء.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء بمنتهى السهولة بمكونات بسيطة لا تكلفك الكثير، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كوب كبير من السمسم.

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

برطمان زجاجي للتخزين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بسهولة، وذلك بدون مجهود ولا وقت ويعتبر إعداده بالمنزل موفر جدا، وخطواته كالآتي:

نختار السمسم الأبيض ويتم تنقيته جيدا من الأتربة والشوائب العالقة به.

ثم نضع السمسم في مقلاة ويقلب جيدا حتى يصل إلى اللون الذهبي، وذلك مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا يغير لون الطحينة وتصبح داكنة.

بعد التحميص نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الكبة حتى يصبح بودر.

نستمر في الخلط الجيد حتى نحصل على الزيوت المخزنة في السمسم ويصبح عجينة.

ثم نضع الدقيق وزيت الزيتون تدريجيا إلى والسمسم مع الاستمرار في الخلط.

بعدها نضيف إلى الخليط الحليب البودر والملح ونستمر في الخلط جيدا، وذلك حتى تصبح الطحينة عجينة متماسكة ثقيلة القوام.

كلما زادت الطحينة تماسكا نزيد من الزيت حتى يصبح القوام مناسب.

ثم نضع الطحينة الخام فى برطمان ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد الطحينة البيضاء

تعتبر الطحينة البيضاء من المواد الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم ويوجد بها فوائد كثيرة، ومن أبرز فوائدها التالي: