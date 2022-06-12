نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. ماسك القهوة والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق في المقال التالي
القهوة لها فوائد كثيرة للبشرة، ولكن للأسف الشديد نحن نقوم بتناولها كمشروب ساخن ولا نعرف الفوائد العظيمة لها، ولا يقل أهمية النشا للبشرة عن أهمية القهوة، فالنشا يعتبر مرطب طبيعي للبشرة، ولكن نحن لا نستخدم كل مكون على حدة وإنما سوف نقدم لكم ماسك سحري للبشرة مكون من القهوة والنشا، حيث يعمل الماسك على تفتيح البشرة أكثر عن الطبيعي، بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة، وإزالة التجاعيد، التي يعاني منها الكثير من النساء، وعلى وجه الخصوص بعد سن الخمسين، لمعرفة مكونات وطريقة تحضير الماسك يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة
بعض الأشخاص لا يصدقون النتيجة الفعالة ماسك القهوة لأن لون البشرة غامق، وكيف يتم تفتيح البشرة باستخدام القهوة الغامقة، ولكن نحن نقول لكم بالفعل أثبت القهوة فعاليتها في تفتيح البشرة، والتخلص من الكثير من مشاكل البشرة لا تظهر وتزداد في فصل الصيف، وتشكي معظم الفتيات من تغيير لون بشرتهم إلى الأسود، وعلى وجه الخصوص الفتيات الأكثر عرضة للشمس، ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة خطيرة و سحرية لتفتييح البشرة، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:
- ثلاث ملاعق من القهوة السادة.
- ملعقتين من النشا.
- ماء ورد.
- عصير نصف ليمونة، أصحاب البشرة الحساسة، لا يضعون ليمون على الوصفة.
طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة
المواد الطبيعية إذا لم تأتي بنتيجة مرضية لكي سيدتي، فكوني متأكدة أنها لا تصاب البشرة بأي أضرار مهما طالت مدة استخدامك للوصفة، لأنها خالية تماما من أي مواد كيميائيّة ضارة، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير واستخدام الوصفة:
- نحضر طبق مخصص لتحضير الوصفات الطبيعية.
- نضع القهوة والنشا، ويتم التقليب حتى تمتزج. جميع المكونات.
- يتم إضافة ماء الورد على حسب احتياج الماسك لكي يصبح كريمي القوام.
- يجب وضع عصير الليمون في النهاية، كمية قليلة جدا.
- يتم وضع الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة.
يجب غسل الوجه بعدها بالماء النظيف.
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