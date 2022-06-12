طريقة عمل كيك الشوكولاتة غرقانه بالصوص بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش ولذيذ

كيك الشيكولاتة، يعتبر الكيك من الحلوى اللذيذة التي يفضلها الأطفال دائما كنوع من التسلية لهم طوال اليوم، حيث تعد بالنسبة لهم وجبة غذائية تمدهم بالطاقة اللازمة لهم، حيث تعد الكيك بأكثر من نكهة مختلفة منها كيكة البرتقال والفانيليا وأيضا كيك الشيكولاتة، وتعد كيك الشيكولاتة من انواع الكيك المفضلة لبعض الأشخاص، فسوف نقوم بعمل كيكة الشيكولاتة بأسهل طريقة.

تعتبر الكيك من احلي وألد الوجبات الصباحية التي تقدم على الفطور، ويمكن أيضا تقديمها على العشاء كوجبة خفيفة ولذيذة مع الشاي أو الحليب، وتوجد أنواع كثيرة من الكيك وهى الانجلش كيك وكيك البرتقال والسويسرول وكيك الشيكولاتة، وهذه الكيكة هي التي سوف نقوم بتحضيرها معكم الان واليكم بكل تفاصيلها التي سوف تحتاجونها لتحضيرها.

مكونات كيك الشيكولاتة

٢كوب من الدقيق الخاص بالكيك.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

رشه ملح.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

الطريقة:-

نقوم بتسخين الفرن أولا على درجة حرارة ٢٠٠ قبل تحضير الكيك.

نحضر الخلاط الكهربائي نضيف بداخله الزيت مع البيض والفانيليا ونخفق بالخلاط حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضيف السكر ونخفق حتى يذوب ثم نضيف الحليب ثم نخفق مرة اخرى.

في بوله متوسطة نضع المكونات الجافة الدقيق وعليها رشه الملح والبيكنج بودر والكاكاو نقلب بالملعقة.

نضيف عليها الخليط السائل المعد مسبقاً ونقلب برفق حتى لا يخرج الهواء من الكيك.

نحضر صينية الخبز وتدهن بالزيت أو تكون مبطنة بورق زبدة.

يسكب خليط الكيك في الصينية وتوضع الكيك في الفرن وتترك لمدة ربع ساعة على نار عالية ثم نقوم بتهدئة الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠.

تترك في الفرن حتى تنضج وترتفع وتصبح جاهز للخروج من الفرن.

تخرج من الفرن بعد التسوية وتترك حتى تهدأ ثم تقطع إلى مربعات مناسبة ثم تقدم في أطباق التقديم بجانب الشاي أو العصير أو الكاكاو بالحليب.

مكونات طريقة عمل صوص الشيكولاتة

كوب من السكر.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

كوب الأربع زيت نباتي.

الطريقة:-