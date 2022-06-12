طريقة عمل الفطير الشرقي بالسجق بخطوات سهلة وبسيطة

من الجدير بالذكر أن الفطير الشرقي بالسجق من ألذ أنواع الفطائر التي دائما يتم شراؤها من الخارج؛ فهذه الفطائر تتميز بالطعم الشهى والمميز والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل؛ حيث أنه ليس مكلف ويمكنك حشوه بالكثير من أنواع الحشوات، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكل أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي بالسجق.

طريقة عمل الفطير الشرقي بالسجق

الفطير الشرقي من أسهل الأنواع في تحضيرها ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كيلو من السجق.

مقدار نصف كوب من الجبنة الشيدر.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

ربع كوب من الزيتون الشرائح.

مقدار ربع كوب فلفل الوان شرائح.

شرائح من البسطرمة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الفطير الشرقي بالسجق اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وإليكم الخطوات خطوة بخطوة وهى:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كلا من الماء والدقيق والملح، ويتم العجن جيدا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

نتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.

يتم تجهيز الحشو حتى يتم تجهيز الفطائر.

يجهز السجق والزيتون والفلفل الألوان.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ويتم دهانها بالزيت النباتي.

نقوم بفرد العجينة ووضع الحشو داخلها ويتم غلقها من الأطراف جيدا.

تكرر العملية إلى أن ننتهي من الكمية.

بعد ذلك يتم دخول الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يتم خروج الصينية بعد نضج الفطير وحصوله على اللون الذهبي.

يمكنك أيضًا تسوية الفطير في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت النباتي.

بعد الانتهاء من التسوية تغطى الفطائر حتى لا تصبح يابسة.

تقدم ساخنة مع كوب من العصائر أو المياة الغازية.

يمكنك وضع الفطائر في الثلاجة ويمكنك تسخنيها في مقلاة عند الحاجة.

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