نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حضري الآن” طبق الشركسيه المميز من أشهر الأكلات المصرية اعمليها بنفسك بخطوات بسيطة في المقال التالي
طبق الشركسيه من الأكلات المصرية المشهورة، والمميزة لدى الكثير من الأشخاص، كما أن خطوات تحضيرها سهلة، وبسيطة، وبدون مجهود تستطيعين صنعها، وتقديمها على السفرة في وجبة الغذاء التي يحبها جميع أفراد أسرتك الكبار والصغار سوف نتعرف معًا على طريقة عمل هذا الطبق المميز من خلال مقالنا هذا تابعونا.
طريقة عمل الشركسية
سوف نوضح لكم طريقة عمل الشركسيه، حيث أنها من أسهل الطرق في تحضيرها، كما أنها محببه لدى الكثير، و شهية، ورائعة، والطريقة كالتالي:
المقادير
- اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- واحدة بصلة كبيرة الحجم مفرومه ناعم.
- اثنين من صدور الدجاج المقطع.
- ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عين الجمل، والجوز.
- فصين من الثوم.
- ثلاثة قطع من خبز التوست.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتحميص خليط الجوز.
- ربع كوب من مرق الدجاج.
- القليل من الأرز المطبوخ حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- قومي بتسخين ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.
- ثم اضيفي إليها البصل مع التقليب الجيد حتى أن يذبل البصل، ويأخذ لون ذهبي.
- بعد ذلك اضيفي صدور الدجاج المقطعة، مع التقليب مع البصل حتى تمام النضج.
- قومي برش الدجاج بالبهارات الشاورما، والملح.
- ضعي الآن الخليط في طبق جانبي.
- ثم بعد ذلك في المطحن الكهربائي ضعي حبات الجوز، مع عين الجمل، مع فصين من الثوم، وخبز التوست الطري، ثم قومي بطحن المكونات جميعها إلى أن تتشكل لديك خليط يشبه الفتات.
- في نفس المقلاة ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وأضيفي إليها خليط الجوز المفتت، وقومي بتحميص الخليط المطحون في المقلاة الى ان يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
- ثم اسكبي مرق الدجاج، وقلبي المكونات جيدًا إلى أن تختلط لمدة عشر دقائق.
- اما بالنسبة للتقديم في طبق التقديم قومي بوضع طبقة من الأرز المطبوخ.
- في النهاية قومي بتشربه بقليل من على الوجه، ثم بعدها قومي بتقديمه طبق الشركسيه إلى جانب الكمية المتبقية من خليط صوص الجوز المحمص، وبالهنا والشفا.
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