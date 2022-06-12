“حضري الآن” طبق الشركسيه المميز من أشهر الأكلات المصرية اعمليها بنفسك بخطوات بسيطة

طبق الشركسيه من الأكلات المصرية المشهورة، والمميزة لدى الكثير من الأشخاص، كما أن خطوات تحضيرها سهلة، وبسيطة، وبدون مجهود تستطيعين صنعها، وتقديمها على السفرة في وجبة الغذاء التي يحبها جميع أفراد أسرتك الكبار والصغار سوف نتعرف معًا على طريقة عمل هذا الطبق المميز من خلال مقالنا هذا تابعونا.

طريقة عمل الشركسية

سوف نوضح لكم طريقة عمل الشركسيه، حيث أنها من أسهل الطرق في تحضيرها، كما أنها محببه لدى الكثير، و شهية، ورائعة، والطريقة كالتالي:

المقادير

اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

واحدة بصلة كبيرة الحجم مفرومه ناعم.

اثنين من صدور الدجاج المقطع.

ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من عين الجمل، والجوز.

فصين من الثوم.

ثلاثة قطع من خبز التوست.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتحميص خليط الجوز.

ربع كوب من مرق الدجاج.

القليل من الأرز المطبوخ حسب الرغبة.

طريقة التحضير