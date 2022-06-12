طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم تعرفي على الخطوات والمكونات وأعمالها بدون مجهود

يعتبر طبق السبانخ باللحم المفروم من الأطباق المميزة، والشهية التي لا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأفراد، فهو طبق رئيسي يمكن تناوله في وجبة الغداء، وسوف نذكر طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم مقادير، وطريقة عمل السبانخ باللحم المفروم من خلال هذا المقال تابعونا.

طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم

نذكر معاً المقادير اللازمة لهذا الطبق المميز، والذي يمتاز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية:

المقادير

250 جرام من اللحم المفروم، بحيث يكون قليل الدسم.

كيلو واحد من ورق السبانخ.

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

بصلة واحدة ذات حجم صغير.

خمسة حبات من الثوم.

ملعقة وربع ذات حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات السبع، أو تسمى بخليط البهارات العربية.

ملعقة ونصف ذات حجم كبير من زيت الطعام النباتي.

كوب واحد من الماء.

للتزيين يتم إحضار القليل من الصنوبر المقلي، مع كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة تحضير السبانخ باللحم المفروم