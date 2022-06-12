طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم تعرفي على الخطوات والمكونات وأعمالها بدون مجهود

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يعتبر طبق السبانخ باللحم المفروم من الأطباق المميزة، والشهية التي لا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأفراد، فهو طبق رئيسي يمكن تناوله في وجبة الغداء، وسوف نذكر طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم مقادير، وطريقة عمل السبانخ باللحم المفروم من خلال هذا المقال تابعونا.
طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم
نذكر معاً المقادير اللازمة لهذا الطبق المميز، والذي يمتاز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية:
المقادير
- 250 جرام من اللحم المفروم، بحيث يكون قليل الدسم.
- كيلو واحد من ورق السبانخ.
- كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- بصلة واحدة ذات حجم صغير.
- خمسة حبات من الثوم.
- ملعقة وربع ذات حجم صغير من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات السبع، أو تسمى بخليط البهارات العربية.
- ملعقة ونصف ذات حجم كبير من زيت الطعام النباتي.
- كوب واحد من الماء.
- للتزيين يتم إحضار القليل من الصنوبر المقلي، مع كزبرة خضراء مفرومة.
طريقة تحضير السبانخ باللحم المفروم
- يتم فرم كلا من الكزبرة، والبصل، ثم يتم هرس حبات الثوم، وإزالة العروق من أوراق السبانخ، ويتم فرمه بحيث يكون ذو ملمس خشن، وبعدها يغسل جيداً.
- في البداية يتم وضع الزيت النباتي داخل إناء، ويترك حتى يسخن، وتكون الحرارة مرتفعة، ويتم قلي البصل المفروم، والقليل من مفروم الثوم إلى أن يكون لون الخليط شبه شفاف، مع الاستمرار في التقليب لكي لا يحترق.
- ثم إضافة مفروم اللحم، وخليط البهارات السبع، والفلفل الأسود والملح، ويتم قلي اللحم جيداً إلى أن يكون لونه قريب من اللون البني، مع الاستمرار في التقليب وتفتيت التكتلات الموجودة في اللحم، ومن ثم نجد اللحم يفرز الماء.
- بعد ذلك قومي بخفض الحرارة بحيث تكون متوسطة ثم يتم وضع السبانخ بحيث يتم إضافة كمية قليلة منها ثم يتم التقليب.
- وتضاف كمية أخرى وتقلب وهكذا إلى أن يتم وضع السبانخ بأكملها، ويتم التقليب حتى تذبل السبانخ.
- قومي بإضافة الماء بحيث يكون ساخن، والملح المتبقي ويترك الخليط على النار يغلي، وذلك لمدة ثلاث دقائق.
- ثم يتم إضافة الكزبرة الخضراء المفرومة مع ترك كمية بسيطة للتزيين، ثم إضافة الثوم المتبقي، ويترك إلى أن يغلي جيداً لمدة ثلاث دقائق تقريباً، لا يتم تغطية الوعاء.
- في النهاية تزيين طبق التقديم بالصنوبر، والكزبرة ويمكن تقديم هذا الطبق مع البرغل، أو الأرز، وبالهنا والشفا.
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