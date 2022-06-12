معجزة أوراق الزيتون ستجعل بطنك مسطح في 3 أيام وشعرك كثيف خالي من الشيب ووجهك ابيض كالقمر

أن شجرة الزيتون بها الكثير من الفوائد الخاصة والكثيرة، حيث لم يقتصر الأمر على أوراقها زيت الزيتون فقط الذي يذاع صيته بمدى كثرة فوائده للجسم، البشرة، الشعر، بل نجد أن لأوراق الزيتون فوائد عظيمة لا يمكن الاستغناء عنها حيث عن طريقها يمكن أن تساعد على التخسيس ونسف دهون البطن، والتخلص من الدهون الصعبة الموجودة في الأرداف، ويمكن أن نستخدمها للشعر أيضا حيث تساعد على تطويل الشعر، تكثيفه، تساعد على التخلص من الصلع والشيب وإرجاع الشعر إلى لونه الطبيعي، كذلك لها دور فعال على البشرة حيث يمكن من خلالها تساعد على بياض البشرة والتخلص من البقع والكلف والاسمرار الموجود حول الشفاه وسوف نوضح طريقة استخدام ورقة الزيتون من خلال هذا المقال.

استخدام اوراق الزيتون للحصول على بطن مسطح

تساعد اوراق الزيتون على التخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة في البطن وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

اوراق الزيتون.

ماء.

عصير ليمون.

كمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الكمون، واوراق الزيتون.

ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ونتركها حتى تمام الغليان.

نقوم بوضع الخليط في الكوب وعصر عليه نصف ليمونه، ثم نقوم بتناوله مرتين يوميا.

سوف نلاحظ الحصول على بطن مسطح خلال أيام قليله حيث تعمل على امتصاص الدهون.

وصفة اوراق الزيتون للشعر

يعرف زيت الزيتون بمدى فاعليته على تنعيم الشعر وتطويله ولأوراق الزيتون الفضل الكبير في ذلك وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

أوراق زيتون.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الأوراق في الماء مع القيام بغليها ونقوم بتصفيها ووضع عليها ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا.

ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا. توضع المكونات في بخاخ ثم نقوم برشها على الشعر كل ليلة قبل النوم لنرى كيف يصبح الشعر كثيف مع علاج شيب الشعر.

وصفة أوراق الزيتون للبشرة

يكون لتلك الاوراق فاعلية كبيرة على البشرة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر أوراق الزيتون ونقوم بطحنها جيدا ووضع عليها ملعقة نشا ونخلطهم جيدا.

توضع ماء الورد عليهم كي نحصل على قوام كريمي ثم نضع الخليط على البشرة للحصول على بياض ناصع مثل الثلج.