نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حواوشي بالخضار حضريه في منزلك بكل سهولة وزيني سفرتك بطبق مميز في المقال التالي
يعتبر الحواوشي بالخضار من الاكلات الشهية، والشعبية أيضًا في المطبخ المصري، حيث انها عبارة عن قطع من الخبز محشية باللحمة ، والخضار، فهي سهلة التحضير ولذيذة ورائعة سوف نتعرف معًا على طريقة عمل حواوشي بالخضار من خلال مقالنا هذا تابعونا.
طريقة عمل حواوشي بالخضار
يعتبر الحواوشي من الاكلات الشهية اللذيذة التي تحضر بكل سهولة، كما أنها سهلة كوجبة نأخذها في الرحلات، والأماكن المختلفة، حيث أنها وجبة شهية، وسريعة، ومغذية في نفس الوقت، لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذه الفقرة طريقه عمل حواوشي بالخضار، فهي من الطرق السريعة في التحضير، ولذيذة في نفس الوقت، الطريقة كالتالي:
المقادير
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 250 جرام من دهن الخروف.
- حبة بصل متوسطه الحجم مفرومه ناعم.
- اثنين حبتين فلفل أخضر.
- رشة من الملح.
- رشة من الكمون.
- رشة من الفلفل الأسود.
- حبتين حبهان.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- خمس أرغفة خبز.
طريقة التحضير
- قومي بوضع البصل المفروم في وعاء عميق على النار.
- ثم اتركيه جانبًا بعدها قومي بتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة.
- ثم أضيفيه فوق البصل، ثم بعد ذلك نكهي الوعاء بالملح، والكمون، والحبهان، مع الفلفل الأسود.
- ثم اضيفي اليه اللحم المفروم وضعي قطعة من دهن الخروف على الخليط، لكي تطعميه، ثم قلبي الخليط جيدًا الى أن تتداخل المكونات مع بعضها البعض.
- أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لمدة حوالي ساعة بعد ذلك، وبعد مرور الوقت قومي بفرد خليط اللحمة المفرومة داخل الرغيف ثم قومي بتكرار العملية حتى نفاذ كمية اللحم.
- بعد ذلك ادهني الخبز بالزيت من الأعلى، و الأسفل.
- الآن سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وذلك قبل وضع الحواوشي بداخل الفرن لمدة تتراوح عشر دقائق على الأقل، حتى ينضج الحواوشي بالخضار سريعًا.
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخبز في صينية الفرن جيدًا، وقومي بإدخالها الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة الى أن ينضج، ويحمر وجه، ثم قدميه ساخن وبالهنا والشفا.
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