طريقة عمل حواوشي بالخضار حضريه في منزلك بكل سهولة وزيني سفرتك بطبق مميز 

يعتبر الحواوشي بالخضار من الاكلات الشهية، والشعبية أيضًا في المطبخ المصري، حيث انها عبارة عن قطع من الخبز محشية باللحمة ، والخضار، فهي سهلة التحضير ولذيذة ورائعة سوف نتعرف معًا على طريقة عمل حواوشي بالخضار من خلال مقالنا هذا تابعونا.

طريقة عمل حواوشي بالخضار

يعتبر الحواوشي من الاكلات الشهية اللذيذة التي تحضر بكل سهولة، كما أنها سهلة كوجبة نأخذها في الرحلات، والأماكن المختلفة، حيث أنها وجبة شهية، وسريعة، ومغذية في نفس الوقت، لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذه الفقرة طريقه عمل حواوشي بالخضار، فهي من الطرق السريعة في التحضير، ولذيذة في نفس الوقت، الطريقة كالتالي:

المقادير

نصف كيلو من اللحم المفروم.

250 جرام من دهن الخروف.

حبة بصل متوسطه الحجم مفرومه ناعم.

اثنين حبتين فلفل أخضر.

رشة من الملح.

رشة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

حبتين حبهان.

ربع كوب من الزيت النباتي.

خمس أرغفة خبز.

طريقة التحضير