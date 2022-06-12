اسهل طريقة لعمل الكريب من المنزل بالطريقة الاصلية مجربة 100% بمذاق رائع مثل المحلات

طريقة عمل الكريب من المنزل من أكثر الوصفات طلبا في المطاعم والمحلات دائم هي الكريب حيث أصبحت من الأكلات المفضلة والمحببة جدًا عند الجميع، فهو من الوجبات السريعة والخفيفة ويمكن تحضيرها كوجبة حلو او مالحة، عجينة الكريب هي أساس الوصفة ويمكن إضافة الكثير من الحشوات الأخرى المفضلة والمحببة لدى أفراد أسرتك، ولذلك تبحث الأمهات دائماً عن الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير الكريب من المنزل وسنقدم لكم طريقة التحضير بالخطوات.

مقادير عجينة الكريب

يعد الكريب من أكثر الوجبات السريعة التي يتم تناولها في المطاعم و المحلات واشتهر كثيراً في الفترة الأخيرة وأصبح من أفضل وأحب الوصفات عند الكبار والصغار، وطريقة تحضيره بسيطة وسهلة جدًا، كما أنه يعد من الأكلات الاقتصادية جدًا التي لا تحتاج إلى مكونات مكلفة الثمن ومتواجدة في جميع المنازل، ويمكنك حشوها حشوات مختلفة، وسنقدم لكم المكونات التي نحتاجها وهي:

كوب من الحليب.

حبة من البيض.

كوب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ( يمكن استبدالها بالزيت).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ( الكريب المالح).

الحشوات حسب الرغبة

الكريب المالح

قطع دجاج.

جبنة مشكلة.

زيتون شرائح.

فلفل ألوان.

كاتشب.

مايونيز.

الكريب الحلو

صوص شوكولاتة.

موز مقطع.

شرائح مانجا.

سكر بودر.

طريقة عمل الكريب