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كيراتين طبيعي ليله واحده على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود تعرفي على أقوى وأفضل خلطات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن، فالشعر هو بمثابة تاج على رأس المرأة وما يزيده أناقة وجاذبية هو أن يكون طويل وناعم وبدون أي تشابك حتى يسهل تصفيفه، ويمكنك الحصول على كل ذلك من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية وبدون الاعتماد نهائيًا على مكواة فرد الشعر أو الوسائل الكيميائية التي تضر الشعر ولا تفيده مجرد إفادة بسيطة، وسنوضح لكم بالخطوات كيفية تحضير واستخدام هذه الخلطات بسهولة. كيراتين طبيعي ليله واحده على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود مكونات الوصفة:- حبة بيضة كبيرة (بياض فقط).

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

زيت لافندر. طريقة التحضير والاستخدام:- اخفقي البيض مع جل الصبار بواسطة المضرب اليدوي ثم قومي بإضافة زيت اللافندر وقلبي جيدًا.

ضعي الخليط في علبة صغيرة ثم قومي بتبليل شعرك جيدًا ثم قومي بتطبيق الوصفة عليه مع التدليك ودلكي جيدًا بيديك بحركات دائرية.

اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بتغطية شعرك أثناء هذه المدة وبعدها اشطفي شعرك بالماء البارد وشامبو خالص من الكبريت. وصفة الخل والمايونيز مكونات الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من المايونيز.

خل أبيض. خطوات وطريقة تحضير الخليط:- افردي شعرك ثم قومي بخلط الخل مع المايونيز وابدئي في فرده ودهنه على شعرك مع التدليك في فروة الرأس.

صففي شعرك ثم قومي برفعه وغطيه بغطاء شعر بلاستيكي وانتظري لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو وجففيه ثم رطبيه ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة زيت الزيتون والعسل مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدة قطرات من زيت اللافندر. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- ضعي الزيت في الميكروويف لعدة ثواني حتى يسخن ويذوب قليلًا قم قومي بإضافة كل المكونات إلى بعضها حتى تتجانس.

قسمي شعرك إلى أجزاء وعلى كل قسم قومي بتطبيق الخليط عليه من أول الفروة حتى الأطراف ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على شعرك ساعة.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع لمدة شهر كامل على الأقل. عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي ليله واحده على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود بدون مواد ضارة - ثقفني

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