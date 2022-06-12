ضعيه في الشامبو قولي وداعا للشعر الخشن الجاف هيبقي ناعم حرير مثل الكوريات بطريقة طبيعيه

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ضعيه في الشامبو قولي وداعا للشعر الخشن الجاف هيبقي ناعم حرير تعرفي على كيفية تحضير واستخدام مكونات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن، فهناك بعض الفتيات التي ترغب في أن يكون شعرها ليس بالانسيابية الكاملة ولكن يكون به بعض النعومة التي تساعدها في تصفيفه بدون أن يتقصف أو يتساقط أو يتعّقد، ولم تُجدي الماكينات ووسائل فرد الشعر نفعًا للشعر أبدًا، وكل الأشخاص التي اتبعت الوصفات الطبيعية بالمكونات التي خلقها الله لتفيد البشرية وجدت نتائج مذهلة وفي وقت قصير وهذه الخلطات مناسبة للفتيات المقبلة على الزواج.
ضعيه في الشامبو قولي وداعا للشعر الخشن الجاف هيبقي ناعم حرير
مكونات الوصفة:-
- نصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.
- شامبو مناسب لنوع شعرك.
- ملعقتان من الزبادي.
- زيت لافندر.
- زيت زيتون.
خطوات التحضير:-
- اخلطي المكونات كلها بدون الشامبو مع بعضها حتى تتجانس وتختلط تمامًا.
- بعد ذلك قومي بترطيب شعرك وغسله بالماء وأضيفي المكونات إلى الشامبو.
- رجي زجاجة الشامبو جيدًا حتى تتجانس مع المكونات واغسلي شعرك بها.
- اتركي الشامبو على شعرك لمدة لا تقل عن خمس وأربعين دقيقة ويمكنك زيادة المدة.
- اغسلي شعرك جيدًا ثم قومي بترطيبه مباشرة لأن الشامبو يتسبب في جفاف الشعر بعض الشيء.
- واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد أسبوع واحد من الاستخدام.
الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر
قد يحدث جفاف الشعر بسبب عدة أسباب وعوامل ومن بين هذه الأسباب ما يلي:-
- حدوث أي خلل في فروة الرأس مما يعيق إفراز الرأس للمواد الدهنية التي تعمل على تنعيم الشعر وبالتالي تساعد في جفافه وهيشانه.
- كما أنه قد يحدث جفاف الشعر بسبب قلة نسبة إفراز الدهون التي قد تتحول مع الوقت إلى قشرة تؤدي إلى الكثير من المشاكل بعد ذلك في الشعر.
- يحدث جفاف الشعر بسبب تعرّض الشعر إلى حرارة عالية وباستمرار من ماكينات فرد الشعر أو السشوار وكذلك إذا تعرّض إلى رطوبة كبيرة فهو يكون أكثر جفافًا في فصل الصيف.
- تغيير البيئة التي يعتاد عليها بشكل مفاجئ أو في المناطق التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة باستمرار فكل هذا يؤثر على الشعر وترطيبه ويؤدي إلى جفافه.
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