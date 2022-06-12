«اسرار الهنود».. النشا والليمون للحصول على بشرة مشدودة وناعمة وبدون أي تجاعيد في د قائق

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النشا والليمون للحصول على بشرة مشدودة وناعمة وبدون أي تجاعيد تعرفي على طريقة تحضير وصفة النشا والليمون فالنشا هو صديق لكل أنواع البشرة وخاصة البشرة الدهنية التي هي أكثر أنواع البشرة تحتاج إلى عناية خاصة ولها خلطات قد تناسبها وقد لا تناسبها كان النشا من المكونات التي تحل الكثير من مشاكل البشرة الدهنية، ويدخل النشا في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على معالجة عيوب البشرة وتفتيحها وشد خطوطها الدقيقة. طريقة عمل وصفة النشا والليمون للحصول على بشرة مشدودة وناعمة مكونات عمل الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

عدة قطرات عصير ليمون. طريقة تحضير الوصفة واستخدامها:- يجب أولًا أن تقومي بغسل يديك جيدًا ثم قومي بشطف بشرتك ونظفيها تمامًا من الأتربة والكريمات والشوائب.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء عميق وبلاستيكي حجمه صغير ثم قومي بإضافة المكونات كلها داخل الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تماما.

بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط بشكل لطيف ودلكي بحركات دائرية على رقبتك وبشرتك لمدة دقيقتين ثم قومي بتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

اتركيه حتى يجف ثم قومي بفركه جيدًا واشطفيه بماء فاتر ثم قومي بتمرير قطعة ثلج على بشرتك حتى تغلق مسام البشرة المفتوحة.

كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع ويجب أن تكون كل المكونات طازجة غير منتهية الصلاحية واحرصي على إبعادها عن عينيك تمامًا. النشا وبياض البيض لشد البشرة بياض البيض عامل قوي على شد البشره وازاله التجاعيد وازالة الخطوط التعبيريه مع اضافه نضاره للبشره.

كل ماعليك هو خلط بياض بيضه مع ملعقه كبيره من النشا.

قومي بمزج الخليط جيدا.

ثم قومي بفرد هذا الماسك على البشره والرقبه لمده ربع ساعة.

ثم قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة. ما هي فوائد النشا للبشرة؟ يعمل النشا على التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة وخاصة البشرة الدهنية.

يقضي على شيب الوجه لأنه يعمل على إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعال مشاكل البشرة و يقضي على تجاعيدها.

يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يزيد من ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة و إشراق.

يعمل على تفتيح البشرة ويوحد لونها ويخلصها من البقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الحارقة.

كما أنه مفيد لمسام البشرة الواسعة ويخلص الانف من البثور و الرؤوس السوداء.

يمكن أيضًا أن يقوم بتفتيح المناطق المصفرة حول منطقة الفم ويزيد من إشراق البشرة ونعومتها كبشرة الأطفال. عمر شويل - جدة «اسرار الهنود».. النشا والليمون للحصول على بشرة مشدودة وناعمة وبدون أي تجاعيد في د قائق - ثقفني

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