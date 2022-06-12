طريقة تحضير مربى المشمش بالطريقة المضبوط والصحيحة مثل الجاهزة و الطعم تحفة

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طريقة تحضير مربى المشمش بالطريقة المضبوط والصحيحة، من الفاكهة الصيفية اللذيذة التى يعشقها الجميع الصغير والكبير هي المشمش، فهو من الفاكهة المفضلة عند الجميع ونقوم باستخدام في الكثير من الحلويات والحشوات مثل الباستا فلورا و حشو التورتة وتزيين الكيك به، ولذلك تحرص الأمهات دائما على تخزين المشمش في الفريزر لكي يتواجد طوال العام في المنزل وهذا لاستخدامه في العصائر الطبيعية والمشروبات، ومن أكثر الوصفات التي يتم تداولها من المشمش هي مربى المشمش فهي من الأشياء التي تعودنا على تناولها في السندوتشات و على الأفطار والعشاء، لذلك نقوم بشرائها من المحلات، ولكننا سنقدم لكم الطريقة المضبوط لعمل مربى المشمش من المنزل بطعمها الرائع وقوامها المظبوط مثل الجاهزة وأحلى بكثير بدون إضافة مواد حافظة. مقادير مربى المشمش كيلو مشمش.

كوب وربع من السكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون (اختياري). طريقة تحضير مربى المشمش في البداية نأتي بالمشمش ونقوم بغسله بالماء الجاري جيداً ونتأكد من نظافتها.

بعد ذلك نقوم بإزالة نوي المشمش من الداخل.

ثم نقطع حبات المشمش قطع متساوية الحجم و متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة لكى تحصلين على القوام الصحيح للمربى.

نقوم بتصفية المشمش من الماء بعد تقطيعة لذلك من الأفضل وضعه في مصفاة.

نأتي بوعاء ونضع المشمش المقطع ونضيف عليه السكر ونقلبهم مع بعضهم لابد من التقليب الجيد مع السكر لكى لا يسود.

ثم نقوم بوضع المشمش في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى نلاحظ ان المشمس نزل كافة السوائل التي يحتوي عليها.

بعد ذلك نضع إناء كبير على النار ونقوم بوضع المشمس بالسوائل بداخله ونتركه على نار متوسطة.

عندما تغلى مربى المشمش ستلاحظين وجود ريم أبيض على الوجه قومي بإزالة هذه الرغوة بالمعلقة، وهذه الخطوة مهمة جدًا.

نهدئ النار جداً ونتركها وكل فترة والاخرى نقوم بإزالة الرغوة البيضاء حتي نلاحظ إختفاء الرغوة و ان قوام المشمش طري جدا و تقيل.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون وملح الليمون و يقلب ويغلي لدقيقتين و نطفي النار على مربى المشمش ونتركها تهدأ قليلاً.

نقوم بتعقيم برطمان حفظ المربى وتجفيفه من الماء.

يمكننا ضرب المربي بالهاند بلندر أو في الكبة نصف ضربة إذا كنت تريدين القوام كريمي.

ثم نسكبها في البرطمان وهى ساخنة ونملأ الي الاخر.

توضع في الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

تحفظ في الثلاجة من ٦ شهور إلي سنة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير مربى المشمش بالطريقة المضبوط والصحيحة مثل الجاهزة و الطعم تحفة - ثقفني

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