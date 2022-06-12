ازاي تخلي الاكس بتاعك يشتاقلك ويرجعلك ويلتزم بالعلاقة

لو بتسألي نفسك ازاي تخلي الاكس او حبيبك السابق يفتقدك ويحس انك وحشاه ، الاجابة مباشرة اكتر ما انتي تتخيلي ، الانفصال عن شخص تجربة مش سهلة ابدا ، ولكن في طرق تخلي حبيبك السابق يفتقدك ، وتخليه يرجعلك ويلتزم بالعلاقة معاكي مرة تانية ، لو اتصرفتي صح وبذكاء هيرجعلك في اسرع وقت ، لو انتي واحدة من الاشخاص مفقتدة حبيبك السابق ونفسك يرجعلك ويلتزم معاكي ، في حاجاتت تقدري تعمليها عشان ده يتحقق هنعرفها مع بعض في السطور الجاية.

طرق تخلي حبيبك السابق يفتقدك:

لو انتي حاسه برغبة جواكي انك ترجعي ليكي حبيبك السابق ، اول حاجة لازم تتأكدي انك فعلا بتحبيه عشان كده عايزاه يرجع ، مش بس مجرد احتياج ، او انك عايزة تكوني في علاقة وخلاص.

1- ماتظهريش حزنك:

اول حاجة ماتعترفيش بحزنك ابدا ، بمعنى ما تظهريش حالتك النفسية وحزنك على فراقة او انك واحشك على وسائل التواصل الاجتماعي ، زي نشر صور, كلمات حزينة ، عشان تخلي حبيبك السابق يشوفها.

ضروري جدا انك تظهري افضل ما عندك وتبقي طبيعية جدا وتبيني ان العلاقة اللي انتهت دي مش فارقة معاكي او موقفة حياتك ، ممكن يكون الموضوع مش سهل ، ولكن اظهار حزنك قدامه هيكون اصعب.

2- خليكي ايجابية وماتتصليش بيه:

مهم جدا انك تفضلي ايجابية ، وما تحاوليش انك تتصلي بيه او تبعتي مسج او تتواصلي معاه باي طريقة ، ركزي على نفسك وسعادتك وبس.

3- مارسي هوايات واهتمامات جديدة:

ممكن يكون صعب وخصوصا في الفترة دي انك تخرجي من ال Comfort zone او منطقة الراحة بتاعتك ، لكن الموضوع يستحق ، انتي محتاجة بس تحددي بعض الهوايات والاهتمامات الجديدة ، ممكن تروحي تتعلمي اي حاجة جديدة رسم, موسيقى, غطس, اعمال يدوية.

الانشطة الجديدة دي هتساعدك على انك تشغلي وقتك ومايبقاش هو محور تفكيرك واهتمامك, هتساعدك على تطوير مهارات جديدة, التعرف على اشخاص جديدة, توسيع آفاقك ، ماتخفيش ابدا انك تجربي حاجة جديدة ، وهتتفاجئي من مدى استمتاعك بيها.

4- غيري روتينك:

لو عايزة تغيري حياتك, يبقى لازم تغيري روتينك ، وده هيجيب معاكين نتيجة كويسة جدا خصوصا لو روتين يومك اللي انتي ماشية عليه مش جايب نتيجة او مش حاسه بتغيير منه ، وعشان تعملي روتين جديد ، لازم تعرفي الاول ايه اللي في روتينك الحالي المفروض تستبعديه وليه.

بمجرد ما تعرفي ده ، هتقدري تعملي تغييرات هتساعد على تحسين حياتك ، الروتين الجديد ممكن يساعد على انقاص الوزن, تنظيم وقتك, زيادة انتاجيتك واكتر من كده بكتير كمان ، ولكن اكيد ده مش هيحصل بين يوم وليلة ، محتاج وقت وصبر.

5- غيري مظهرك:

من اهم الحاجات اللي المفروض تعمليها عشان تعملي تغيير في حياتك ، انك تبدأي في الظهور كشخص جديد الشخص اللي انتي عايزاة تكوني عليه.

تغيير مظهرك هيساعدك على تحفيزك والهامك عشان تستمري في عاداتك وروتينك الجديد ، وفي طرق كتير ممكن تغيري بيها مظهرك سواء اللبس, الشعر ، اهم حاجة بس تدوري على افضل حاجة مناسبة ليكي وابدأي على طول.

6- اتخلصي من اي حاجة تفكرك بحبيبك السابق:

لما بتنفصلي عن شخص ، طبيعي انك هتبقي عايزة تتخلصي من اي حاجة تفكرك بيه ، ممكن يكون التغلب على الانفصال صعب ، لكن مهم انك تفتكري انك محتاجة تهتمي بنفسك اولا وقبل اي حاجة.

الخطوة الاولى هي انك تتخلصي من اي حاجة تفكرك بحبيبك السابق ، ممكن تكون صور, هدايا, تذكارات ، احذفي اي رسايل بينكم, او اي بوستات او صور على وسائل التواصل الاجتماعي من حبيبك السابق.

في النهاية لو عايزة حبيبك فعلا يفتقدك ويرجعلك ويلتزم بعلاقته معاكي ، لازم تكوني على طبيعتك, تبقي ايجابية, تبقي صبورة, اظهري لحبيبك السابق انك سعيدة وعايشة طبيعي جدا وان حياتك ماشية عادي وكويسة من غيره ، خليه يشوف انك مكملة حياتك مش واقفة عنده ، ساعتها بس هيرجع ويلتزم بالعلاقة.

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