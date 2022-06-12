وداعاً للسواد.. تاتو شفايف طبيعي باللون الأحمر الأكاجو ثابت طول اليوم اعمليه فى دقيقه لشفايف جذابة وردية

ساعة، اتجه الكثيرون في البحث عن المكونات والخطوات بالتفصيل لتحضيره بالمنزل بمكونات طبيعية، وذلك للحصول على شفاه ورديّة وتحقيق واحدة من أهم علامات الجمال لدى كل سيدة، ويجب الحرص دائماً على العناية بالشفاه حيث يجب استخدام مستحضرات تجميل ذو مكونات طبيعية للحفاظ عليها من التشققات والاسمرار، وفي ذات الوقت الحصول على مظهر جمالي بالوجه بمجرد وضع أحمر الشفاة عليه، لذا من خلال مقالنا اليوم سنحدد المكونات اللازمة لصنع تاتو الشفة بالمنزل إلى جانب الخطوات بشكل تفصيلي لتحصلي على تجربة ناجحة في صنع ملون شفاه ثابت وطبيعي من صنع يديك

طريقة عمل تاتو شفايف طبيعي وردي

تنفق النساء على هدف واحد وهو الحصول على شفاه ذات مظهر جذاب وأنثوي، دون التعرض لمشكلات التشققات وزوال اللون مما يعرضها للإحراج خاصة في حالة التواجد خارج المنزل، ولكن بعد اليوم اصنعي بيديك تاتو الشفاة الرائع والثابت لمدة يوم كامل، ولكن في البداية يجب تحضير المكونات التالية:

قطرات من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

دملعقة صغيرة من الماء المغلي.

طريقة تحضير تاتو طبيعي بلون وردي

للحصول على تاتو ناجح يجب طريق مزج المياه المغلية مع الجيلاتين ثم يتم إضافة بعض من قطرات دم الغزال مع التقليب المستمر حتى الحصول على اللون الوردي المطلوبة.

يتم تنظيف علبة صغيرة بغطاء محكم ووضع الخليط بها ثم إدخالها إلى الثلاجة حتى يتماسك الخليط جيداً.

في البداية نقوم بعمل تقشير طبيعي للبشرة (زيت زيتون وسكر) ونبدأ بتوزيع التاتو على الشفاة بشكل صحيح.

ستلاحظين الثبات الجبار على مدار الـ 24 ساعة بالإضافة إلى الحصول على شفاه رطبة دون تشققات.

لظهور التاتو بشكل رائع يجب الاهتمام اليومي

بتقشير الشفاه وترطيبها قبل النوم كما ذكرنا بغض الطرق التي تساعدك في التقشير

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