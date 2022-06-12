النشا والقرنفل خلطة ملكات الجمال من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض البشرة والجسم تجعلها صافية كالزجاج

يشغل بال الكثير من النساء والفتيات أمر تبييض المناطق الحساسه والجسم بأكمله، لا يثقن أي وصفة قد تقوم بعمل التهابات أو أي أضرار قد تلحق بأجسادهم، وصفة القرنفل والنشا وصفة مضمونة لتبييض المناطق الحساسة من الجسم وتبييض الجسم بأكمله في ثواني معدودة بدون أي آثار جانبية او مجهود، القرنفل من أهم المكونات التي توجد بالمطبخ وله فوائد كثيرة جدًا، حيث أنه يحمي الجسم من السموم ويحافظ على صحته ويقضي على الميكروبات داخل الجسم، لذلك فهو آمن على المناطق الحساسة في جسمك ولا يشكل أي ضرر مطلقًا، في هذا المقال سنتعرف على وصفة مهمة جدًا وطبيعية ومكوناتها موجودة بداخل كل منزل.

وصفة القرنفل النشا لتبييض المناطق الحساسة والجسم في ثواني بدون اي مجهود

الفازلين والقرنفل مكونان يكملان بعضهما للقضاء على البقع الداكنة، و يعملان على ترطيب البشرة ولا يترك أي آثار جانبية، لذلك سيشارك معنا الفازلين في هذه الوصفة لمدى أهميته في ترطيب البشرة وتفتيحها ومكونات الوصفة هي:

القرنفل.

الفازلين.

عصير الليمون.

النشا.

البن.

خطوات تحضير وصفة القرنفل لتفتيح المناطق الحساسه في جسمك

الخطوات هي:

قومي بإحضار وعاء وضعي به ملعقتين من كلًا من القرنفل والنشا والبن.

قومي بإدابة الفازلين حتى يصبح لين واضيفي إليه مزيج القرنفل والنشا والبن.

قومي بإضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى المزيج حتى يصبح قوامه كريمي.

كيفية استخدام وصفة القرنفل والنشا

بعد الانتهاء من صنع وصفة التفتيح التي تتكون من مكونات غنية بالفوائد لتفتيح المناطق الحساسه في الجسم، سنتطرق إلى كيفية استخدام وصفة القرنفل والنشا، تابعي معي.