نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مشروبات تقلل التوتر وعدم التركيز وتقوي الذاكرة خلال فترة الامتحانات في المقال التالي
نقدم اليوم أقوى مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق، فالطالب في مرحلة الامتحانات وخاصة في فترة الثانوية العامة يشعر بتوتر شديد جدًا من الاختبارات وخوفه من عدم الحصول على النسبة التي يرغب فيها وكل هذا التوتر قد يؤثر على تحصيله الدراسي، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتحضير بعض المشروبات التي تحتوي في تركيبتها على مواد مهدئة للأعصاب وتقلل من حدة القلق والتوتر وتعمل على استرخاء العقل والجسم وتقوي الذاكرة.
أقوى مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق
من أبرز المشروبات التي تم تصنيفها من أفضل المشروبات لعلاج حالات القلق والتوتر هي كل مما يلي:-
- مشروب الليمون بالنعناع كان واحدًا من أشهر هذه المشروبات ومفيد لصحة المعدة والمخ بشكل كبير.
- كما أن الكاكاو والكاموميل يساعدان على النوم بأريحية والاسترخاء والهدوء وعدم القلق أثناء النوم.
- الكراوية أيضًا من أشهر هذه المشروبات حيث أنه يعمل على إرخاء المعدة وتهدئة الجسم من القلق والتوتر.
- العسل بالماء هو من المشروبات التي تمد الجسم بطاقة كبيرة وتجعله يشعر بنشاط وحركة غير مسبوقة كما أنه يهدئ الجسم ومشاعر التوتر.
- الشيكولاتة واحدة من أبرز المشروبات التي تعالج كل مشاكل الجهاز العصبي من الضغط النفسي والتوتر والقلق واضطرابات النوم.
نصائح للتخلص من الشعور بالقلق والتوتر
- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لأنها هي من أكبر العوامل التي تؤدي إلى التخلص من مشاعر القلق وتساهم في ضبط مزاج الشخص لأنها تعمل على إفراز هرمون الاندروفين المفيد لتعديل المزاج.
- الحد من تناول المشروبات المنبهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين لأن تناولها بشكل كبير يزيد من التوتر والقلق وقد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والأرق.
- النوم لساعات كافية فإن النوم الطبيعي يجب ألا يقل عن 6 ساعات ولا يزيد عن 8 ساعات حيث أن ضبط مواعيد النوم هي من أكبر العوامل التي تعالج الضغط النفسي واضطرابات الجهاز العصبي و تقلل من التوتر.
- تناول اللبان فإن مضغ اللبان يهدئ القلق والتوتر لأن مضغه يعمل على تقليل إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول الذي يزيد من حالة التوتر و القلق.
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