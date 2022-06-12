نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الأرز الكوري لتبيض الوجه وشد التجاعيد والترهلات في 3 دقائق لبشرة مشدودة ووجه أبيض كالقمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات الطبيعية التي عن طريقها يمكن أن نقوم بتبييض الوجه والجسم ولتخلص من الأماكن الداكنة والعمل على تفتيح الوجه والتخلص من أثار الحبوب كذلك التخلص من التجاعيد ومع البحث وجد بأن الوصفات الطبيعية الكورية لها تأثير السحر على البشرة حيث من خلالها تساعد على تفتيح البشرة ومنح البشرة نسبة التبيض المطلوبة والتخلص من التجاعيد لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لعم خلطة التفتيح من خلال هذا المقال.

كربم الأرز الكوري للتفتيح الفوري

نجد لعمل هذه ال صفة فأنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن أن تتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

2 ملعقة ارز مطحون.

ملعقة نشا.

ماء ورد.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة الارز

نجد عندما نتحدث عن خطوات التحضير نجدها بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونخلط به الارز والنشا جيدا ونضع عليهم ماء الورد تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع ملعقة من زيت الزيتون على تلك المكونات ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

نضع الخلطة على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة ونتركها تجف ثم نقوم بغسلها جيدا.

وصفة أخرى للتفتيح

نجد أن الوصفات الكورية لها قدرة كبيرة على التفتيح والتبييض ومنح البشرة النعومة والتفتيح لذلك سوف نوضح لكم من خلال الأسطر القادمة مكونات وصفة التفتيح الكورية

المكونات:

أرز مطحون.

ليمون.

زبادي.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الارز المطحون مع النشا ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نعصر عليهم نصف ليمونة ونضع عليهم الزبادي ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تلك المكونات.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسله جيدا بالماء.

نلاحظ أن تلك الوصفة تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وتقلل من التجاعيد وتقضي على الخطوط الموجودة في البشرة.

تحفز من تنشيط الدورة الدموية الموجودة البشرة وتقضي على الاسمرار الموجود حول

كما يمكن تفتيج البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني باستخدام بعض الخلطات السحرية مثل إضافة ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قال زنس بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي بشرتك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال تزيل سواد السنين استخدمي هذه الطريقة السحرية للحصول على بشرة بيضاء

يمكن الحصول على وجه بيضاء كالثلج باستخدام ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام سوف تلاحظين بياض وجمال بشرتك من أول إستعمال سوف تلاحظين الفرق بين استخدام في هذا الخلطة السحرية

كما يمكن تفتيج البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني باستخدام بعض الخلطات السحرية مثل إضافة ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قال زنس بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي بشرتك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال تزيل سواد السنين استخدمي هذه الطريقة السحرية للحصول على بشرة بيضاء

كما يمكن تفتيج البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني باستخدام بعض الخلطات السحرية مثل إضافة ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قال زنس بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي بشرتك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال تزيل سواد السنين استخدمي هذه الطريقة السحرية للحصول على بشرة بيضاء