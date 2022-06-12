في دقيقتين.. مسحة واحدة ازاله شعر الجسم كله والوجه بدون الم نهائيا بطريقه طبيعيه ارخص من الليزر

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في دقيقتين.. مسحة واحدة ازاله شعر الجسم كله والوجه بدون الم نهائيا تعد طرق إزالة الشعر الزائد هي من المواضيع التي عليها إقبال كبير جدًا من قبّل الفتيات لأن كل الفتيات بلا استثناء تقوم بإزالة شعر جسمها الزائد والذي يظهر في مناطق الجسم المختلفة ويسبب مشكلة كبيرة وإزعاجًا لها، ولكن من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات عند إزالة شعر جسمها الزائد هي أن بعض الطرق مؤلمة وبعضها مكلف والبعض الآخر يعمل على نمو الشعر في فترة قصيرة مرة أخرى بعد إزالته، وسنقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالته بشكل نهائي ومن الجذور. ازاله شعر الجسم كله والوجه بدون الم نهائيا بطريقه طبيعيه 1. وصفة بياض البيض والخل والنشا تعد هذه الوصفة أحد أفضل وصفات إزالة الشعر من الجسم وخاصة في مناطق الجسم الحساسة والوجه وهي تتكون من ملعقة كبيرة من الخل الأبيض والنشا وكمية من السكر وبياض البيض.

قلبي الخليط جيدًا ثم قومي بتنظيف المنطقة المراد إزالة شعرها الزائد ثم ابدئي في تطبيق الخليط عليها ودلكيها جيدًا حتى يغزو الجسم ومن الأفضل شطف الجسم قبلها بماء دافئ لفتح مسام الجلد.

اتركي الوصفة على جسمك لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد أن يجف ابدئي في فركه ثم قومي بتنظيفه بالماء البارد وكرريها مرتين أسبوعيًا كحد أدنى. 2. وصفة السكر والعسل والليمون هذه الوصفة تُسمى بوصفة الحلاوة “السويت” وهي أشهر الوصفات على الإطلاق وأكثرها فعالية ولكن من عيوبها أنها مؤلمة قليلًا ولكن نتيجتها تستحق الألم.

قومي بخلط أربع ملاعق صغيرة من السكر مع عدة قطرات من عصير الليمون ونصف ملعقة عسل أبيض كبيرة وقلبيهم.

ذوّبي الخليط داخل حمام مائي بحيث يصبح سائل ولزج وقومي بتركه يبرد ثم ابدئي في تطبيقه على جسمك في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

اتركيه على جلدك لمدة نصف ساعة ثم قومي بإزالته بشطف المنطقة جيدًا ويجب ترطيب المنطقة بعد تنظيفها وعند إزالة الشعر يجب أن تقوم بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر. 3. وصفة إزالة الشعر بالشمع تعد وصفة الشمع أيضًا أحد أشهر الوصفات التي تستخدم في إزالة الشعر الزائد من الجسم حيث يجب أن تقومي بتذويب الشمع وتطبيقه على الجلد.

بنفس الطرق السابقة قومي بتنظيف المنطقة وترطيبها ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة في دقيقتين.. مسحة واحدة ازاله شعر الجسم كله والوجه بدون الم نهائيا بطريقه طبيعيه ارخص من الليزر - ثقفني

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