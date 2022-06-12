كنز أغلي من الذهب داخل قشور البطيخ وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك

يعشق الكثير منا البطيخ ونقوم بتناوله في فصل الصيف فهو يحتوي على كثير من المعادن المغذية مثل الوتاسيوم والماغنسيوم إلى جانب ذلك فهو يحتوي على كمية كبيرة من المياه التي تساعد على ترطيب الجسم وتساعد على إدرار البول والتخلص من الأملاح، والمساعدة على هضم الطعام بشكل سريع، والتخلص من الإمساك ونجد أن تلك الفوائد لا يقتصر دوره على البطيخ فقط بينما نجد للقشر دور كبير أيضا في تلك الفوائد فيساعد على تنظيم حركة المعدة وتقوية القلب وسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة استخدامات قشر البطيخ.

استخدامات قشر البطيخ

تقوم الكثير من ربات المنازل برمي قشر البطيخ ولا تعرف بأنه له فوائد عظيمة واستخدامات كثيرة وسوف نوضح استخداماته من خلال النقاط التالية.

الاستخدام الأول للمعدة:

نحضر قشر البطيخ ونقوم بتقطيعه قطع صغيرة.

نقوم بعد ذلك بتركه في الهواء حتى يجف تماما ثم نقوم بطحنه جيدا حتى يصبح مسحوق.

نقوم بعد ذلك بتركه في الهواء حتى يجف تماما ثم نقوم بطحنه جيدا حتى يصبح مسحوق. نحضر كوب ماء ونضعه على النار ونضع معه ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البطيخ.

عند تمام الغليان نقوم بوضعه في كوب وتناوله وسوف نلاحظ بأنه يقوم بأراحة المعدة، هضم الطعام، التخلص من الغازات، التخلص من الإمساك، ويمد الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها.

الاستخدام الثاني للشعر:

يمكن أن نستخدم مسحوق قشر البطيخ للشعر فهو يعمل على تقوية الشعر وتنعيم الشعر ومده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها.

لتحضير قشر البطيخ للشعر نقوم بخلط قشر البطيخ مع زيت الزيتون مع الماء، زيت جوز الهند.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس ونقسم الشعر إلى إجزاء ووضعه عليها وغسله بعد ساعة واحدة.

عند الاستمرار على هذه الوصفة سوف نحصلعلى فوائد كثيرة للشعر.

فوائد قشر البطيخ

لقشر البطيخ الكثير من الفوائد التي لا حصر لها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..