حبوب سحرية ضعيها في الشامبو لتطويل وتنعيم الشعر بسرعة جدا تنبت الفراغات وتعالج الصلع في 3 أيام

نجد أن الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن كيفية تطويل شعرهم، إلى جانب التخلص من الشعر الخفيف وإنبات الفراغات، والتخلص من الصلع نتيجة كثرة التساقط، حيث لأن الشعر يكون بمثابة تاج المرأة الذي يمكن أن تتزين به، ويزيد من جمال وجهها، حيث نجد أن ذلك التساقط، وقصر الشعر جاء بسبب استخدام المكواة والسيشوار دائما، واستخدام الشامبوهات والزيوت غير معروفة المصدر لذلك نجد أن وصفة الحبوب السحرية هي من أهم الوصفات التي تساعد على التخلص من تلك مشاكل الشعر وتجديد الدورة الدموية للشعر وهذه الحبوب هي حبوب الأسبرين وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير وصفة الحبوب للشعر

تلك الحبوب لها تأثير السحر على الشعر ومتوفرة في جميع الصيدليات، وسعرها غير مكلف وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

شامبو.

أسبرين.

ماء.

ملح.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به قرصين من الأسبرين ونضع عليهم نصف كوب من الماء.

نقوم بتقليب المكونات حتى تذوب الأقراص في الماء ونضع عليهم ملعقة ملح.

نقلب المكونات حتى يذوب الملح تماما، ثم نقوم بوضع الشامبو عليهم مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

نقوم بغلس الشعر بتلك المكونات، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة رائعة مثل إنبات الفراغات والتخلص من الصلع.

وصفة القهوة للشعر

نجد أن القهوة من المنبهات التي تساعد على اليقظة وزيادة التركيز ولم يقتصر دورها على ذلك بل يمكن استخدامها للشعر فهي تساعد على تطويل الشعر وتنعيمه والتخلص من التقصف والهيشان وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

شامبو.

ماء.

خل.

ملعقة بن.

طريقة التحضير: