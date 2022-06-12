نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش عرق تاني .. طريقة سحرية لصناعة مزيل عرق طبيعي للإبطين ومرطب من الشبه والجلسرين ما الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني كثير من الفتيات والسيدات من مشكلة رائحة العرق الدائمة بجانب تغيير لون منطقة الإبط إلى اللون الداكن، ولذلك يبحث العديد منهن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طرق صنع مزيل عرق بمكونات طبيعية ذات تأثير فعال وغير مضره للبشرة، وذلك ما نقدمه لكي سيدتي من خلال موقعنا للحصول على العناية الكاملة لبشرتك .. تابعونا.

طريقة سحرية لصناعة مزيل عرق طبيعي

لكي يتم تحضير ذلك المزيل بطريقة صحيحة وفعالة في المنزل بسهولة، يجب أن يحتوي على المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من الشبه.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة الأولى لتحضير مزيل عرق الشبه والجلسرين

يجب على من يقوم بتحضير المزيل أن يتبع جميع الخطوات التالية بشكل صحيح وبالترتيب للحصول على نتيجة مثالية، وهي على النحو الآتي:

أولاً: يجب أن تقومي بإحضار وعاء يناسب مقدار المكونات ثم قومي بوضع كافة المكونات السابقة به.

ثانياً: وبعد ذلك احرصي على خلط المكونات بشكل جيد حتى يصبح قوام المزيل سهل الفرد، مثل القوام الكريمي.

ثالثاً: ثم قومي بفرد المزيج بشكل جيد على منطقة تحت الإبط حتى يملأ المنطقة جيداً.

رابعاً: وفي النهاية احرصي على استخدام الخليط كل يوم وبشكل مستمر، حتى يتم القضاء على الفطريات والبكتيريا والقضاء على الرائحة.

يمكنك استخدام تلك الوصفة على بشرتك يوميا بسهولة للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الروائح الغير مرغوب فيها عند الخروج من المنزل.

الطريقة الثانية لتحضير مزيل عرق الشبه والجلسرين

لا تقتصر طريقة تحضير هذا المزيل على الطريقة الأولى فقط، بل تشمل طريقة أخرى أكثر سهوله، وهي كالآتي:

أولاً: قومي بإحضار وعاء كبير وضعي به كلا من الشبه والجلسرين، ثم أضيفي عليهم ثلاث نقاط فقط من المسك الأبيض.

ثانياً: وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً، حتى يصل الخليط إلى القوام الكريمي.

ثالثاً: وفي النهاية قومي بفرد الخليط على منطقة تحت الإبط، واحرصي على الأمر طوال الأسبوع.

يلزم أن تحرصي على أن تكون بشرتك نظيفة تماما من أي عرق أو أوساخ قبل استخدام تلك الوصفة من أجل الحصول على فعالية مناسبة وعدم إلحاق أي ضرر بالبشرة.