نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضيفي هذا المكون للبطاطس المقلية لتصبح مقرمش وهشة من الداخل وذات لون ذهبي جذاب في المقال التالي
البطاطس المقلية عشق لا يوصف لدى أبناء هذا الجيل وحتى الكبار فهي من المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها مع جزء كبير من الأطعمة خاصةً إذا كانت ربة المنزل تتفنن في طريقة تحضيرها، كما أنها تقدم لنا بجانب الأطعمة الجاهزة التي نتناولها في المطاعم الكبرى على الرغم من كونها مقرمشة وشهية ولكنها في نفس الوقت تمتص جزء كبير من الزيت وهو ما لا يفضله من يبحثون عن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ولكن اليوم نلقي الضوء على طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون أن تتشرب الكثير من الزيت.
هذا المكون للبطاطس المقلية لتصبح مقرمش وهشة
البطاطس من الأطعمة التي لها طرق عديدة لا يمكن حصرها لتقديمها بها أشهرها هي البطاطس المقلية التي لا يوجد من لا يحبها، ولكن للحصول على المذاق الشهي اللذيذ من تلك البطاطس يجب عند شرائها التأكد من أنها مناسبة للقلي والتحمير، ومن ثم نتبع الخطوات القادمة في تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت كثير وبطريقة صحية لنا ولأطفالنا ولا تختلف عن البطاطس المقدمة بالمطاعم بل أفضل.
مقادير البطاطس المقرمشة المنزلية
المكونات لها تأثير كبير في الحصول على القوام المقرمش من الخارج والهش من الداخل للبطاطس وهي عبارة عن:
- نشا ذرة: ملعقة طعام لها حجم كبير، وهذا هو المكون.
- بطاطس: كيلو جرام من نوع التحمير.
- ملعقة طعام: من نصف إلى ملعقة كاملة.
- دقيق: حوالي ملعقة لها حجم صغير.
- بهارات بطاطس: ملعقة إلى ملعقتين حسب الذوق.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة
نظرًا لأن البطاطس المقلية تتشرب الكثير من الزيت فبالتالي يمتنع عنها من يرغبون في خسارة الوزن، فإن الطريقة القادمة هي الأفضل لهم حيث يمكنهم تناول البطاطس المقلية وبسعرات حرارية منخفضة في نفس الوقت:
- تغسل وتقشر حبات البطاطس وتقطع طوليًا بسمك رفيع.
- بعد غسل البطاطس بعد تقطيعها لإزالة النشا نضعها في مقدار من الماء المثلج لحوالي ثلث ساعة.
- ثم نضيف لها المكونات الأخرى كالدقيق والنشا والملح ومن ثم ننقلها إلى صينية فرن مغطاة بورق زبدة حتى لا تحترق البطاطس ونضعها للتسوية بالفرن مع تبديلها على الجانب الآخر بعد فترة.
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