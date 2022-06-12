هتبقي قمر 14.. ماسك الكولاجين الطبيعي لشد البشرة وتبييضها وإزالة التجاعيد هيخلي وشك ابيض وصافي زي الحليب

نجد أن الكولاجين من أهم المواد الطبيعية الموجودة في الجسم تفرز هذه المادة بمعدلات معينة يمكن عن طريقها أن نحصل على مظهر جيد للوجه وتقوية البدن والحد من تساقط الشعر وعدم تكسر الأظافر وتقوية العظام وعدم وجود التجاعيد وتتناقص تلك المادة من الجسم نتيجة تقدم السن مما يؤدي ذلك إلى وجود التجاعيد وتساقط الشعر بكمية كبيرة والشعور بالهزلان وعدم القدرة على التحرك لذلك قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي من خلالها تستطيع عمل ماسك طبيعي يمكن من خلاله تعويض نسبة الكولاجين الموجودة في البشرة ويساعد على نفخ الخدود وشد البشرة ووجد أن لبان الذكر هو من أهم أنواع اللبان التي يمكن من خلالها تحضير الكولاجين الطبيعي للبشرة حيث يعمل على شد البشرة وتفتيحها وسوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكولاجين الطبيعي من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكولاجين

نجد لتحضير وصفة الكولاجين يجب علينا أن نقوم بأحضار عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل للحصول على ماسك كولاجين طبيعي يقوم بشد البشرة وتفتيحها وتسمين الخدود وسوف نوضح المكونات اللازمة له من خلال النقاط التالية..

المكونات:

لبان ذكر.

خميرة بيرة.

ماء.

نشا.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الكولاجين

عندما نقوم بتحضير الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات بسيطة لتحضيرها وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال النقاط التالية..