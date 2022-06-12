مشروب حارق كوب واحد قبل النوم ينسف دهون الكرش والبطن والجسم والارداف ف ليلة واحدة بدون رجيم

دون الحاجة إلى رجيم قلصي أو تمارين رياضية مجهدة خلال ثلاثة أيام فقط ستتخلصين من الكرش والأرداف مهما كانت كبيرة، الوزن الزائد أحد أكبر المشاكل التي تواجه نسبة كبيرة من الأشخاص في المجتمع، نظراً للعادات السيئة في تناول الطعام ومع مرور الوقت وتراكم الدهون يصبح التخلص من الوزن الزائد غاية في الصعوبة، وقد انتشرت مؤخراً عبر شاشة التلفاز إعلانات خاصة بأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة وغير ملائمة على الإطلاق لأصحاب الأمراض المزمنة، والبعض منهم يلجأ إلى عمليات تكميم المعدة ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب إلى جانب خطورة العملية، لذا من خلال السطور التالية سنوضح معجزة التخسيس.

إزالة الكرش في 3 أيام والتخلص من البطن والأرداف

سنوضح من خلال السطور التالية طريقة جبارة ستساعد بشكل مذهل على التخلص من الوزن الزائد، وذلك من خلال مشروب جبار تنازل كوب واحد منه خلال اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية ستجدين انخفاض كبير في الوزن خاصة الكرش والأرداف، وفيما يلي مكونات المشروب:

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من ماء الشمر.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة تحضير مشروب التخسيس الجبار

في أناء تم وضعه على النار نقوم بإضافة ملعقة من الكمون وملعقة من الشاي الأخضر وملعقة من الشمر مع التقليب قليلاً.

يتم ترك الخليط حتى الوصول للغليان وبعد مرور خمس دقائق يتم تركه ليهدأ قليلاً.

يتم شرب الخليط السابق في الصباح الباكر وقبل تناول أي طعام أو شراب للتخلص من الكرش بصورة كبيرة ثم الأرداف.

يتم استخدامه بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة في التخصيص.

فوائد المشروب للتخسيس