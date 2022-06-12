نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير كيراتين .. كيراتين طبيعي باستخدام بذور الكتان سيكون شعرك من شعور الفتيات الهنديات داومي بس في المقال التالي
يحب الكثير من النساء والفتيات أن يكون شعرهم ناعم وطويل مثل الحرير، وخصوصا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الشعر وتضرة، وإن استخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر تضر الشعر كثيرا، ولذا إن استخدام بذور الكتان تعمل على فرد الشعر وإزالة التجاعيد الموجودة به، وتقوم بمنح الشعر الترطيب اللازم.
كيراتين طبيعي باستخدام بذور الكتان
تعمل وصفة بذور الكتان الطبيعية على جعل الشعر ناعم ومفرود مثل الحرير وذلك عن طريق استخدام مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت ويتم القيام بتحضير الوصفة بكل سهولة.
المكونات:
- أربع ملاعق من بذور الكتان.
- كوبان من الماء.
- زيت زيتون.
- زيت جوز الهند.
- زيت اللوز.
ويجب أن تكون جميع تلك الزيوت المذكورة في الوصفة أصلية وغير مغشوشة للحصول على نتيجة مضمونة لشعرك، حيث يمكنك شرائها من أحد المتاجر المتخصصة في بيع منتجات العناية بالشعر أو من خلال شرائها عبر أشهر شركات توريد المنتجات الطبيعية للعناية بالشعر والجسم إلكترونيا.
طريقة تحضير وصفة بذور الكتان
لا تحتاج الوصفة إلى خطوات صعبة، بل تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة، ولها الكثير من الفوائد للشعر ويتم تحضيرها عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا: يتم جلب أربع ملاعق من بذور الكتان ووضعهم في وعاء ويتم وضع عليهم كوبان من الماء.
- ثانيا: ثم يتم وضع الوعاء على النار، وذلك حتى يكون الخليط لزج القوام وسميك.
- ثالثا: وبعد ذلك يتم رفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.
- رابعا: ثم نقوم بتصفية الخليط من البذور ويتم أخذ المادة اللزجة فقط.
- خامسا: وبعد ذلك يتم وضع الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز عليها ويتم تقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
- سادسا: ثم يتم تقسيم الشعر ووضع الخليط على جميع أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- سابعا: وبعد ذلك يتم لف الشعر وترك الخليط عليه لمدة ٢٠ دقيقة.
- ثامنا: ثم يتم غسل الشعر بالشامبو المخفف وسوف تحصلين على شعر ناعم وحرير.
- تاسعا: يتم تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة مطلوبة.
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