من غير كيراتين .. كيراتين طبيعي باستخدام بذور الكتان سيكون شعرك من شعور الفتيات الهنديات داومي بس

يحب الكثير من النساء والفتيات أن يكون شعرهم ناعم وطويل مثل الحرير، وخصوصا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الشعر وتضرة، وإن استخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر تضر الشعر كثيرا، ولذا إن استخدام بذور الكتان تعمل على فرد الشعر وإزالة التجاعيد الموجودة به، وتقوم بمنح الشعر الترطيب اللازم.

كيراتين طبيعي باستخدام بذور الكتان

تعمل وصفة بذور الكتان الطبيعية على جعل الشعر ناعم ومفرود مثل الحرير وذلك عن طريق استخدام مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت ويتم القيام بتحضير الوصفة بكل سهولة.

المكونات:

أربع ملاعق من بذور الكتان.

كوبان من الماء.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

زيت اللوز.

ويجب أن تكون جميع تلك الزيوت المذكورة في الوصفة أصلية وغير مغشوشة للحصول على نتيجة مضمونة لشعرك، حيث يمكنك شرائها من أحد المتاجر المتخصصة في بيع منتجات العناية بالشعر أو من خلال شرائها عبر أشهر شركات توريد المنتجات الطبيعية للعناية بالشعر والجسم إلكترونيا.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

لا تحتاج الوصفة إلى خطوات صعبة، بل تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة، ولها الكثير من الفوائد للشعر ويتم تحضيرها عن طريق اتباع الخطوات التالية: