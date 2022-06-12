دلكة الخميرة للعروسة لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله للبشرة ناعمة بدون بقع اعمليها في 10 دقائق

دلكة الخميرة تساعد في في تفتيح وتبييض الجسم كله والحصول على بشرة صافية بدون تصبغات وبقع داكنة، كما إنها يتم تحضيرها من مكونات طبيعية 100%، فهي مكونة من الجلسرين والسكر والحليب ودقيق الشوفان، يتم استخدام هذه الوصفة العرائس مما يعطيها نضارة وتفتيح الجسم والوجه بشكل كبير، حيث تعتبر من أقوي الوصفات التي يمكنك استخدامها للحصول على جسم جميل خالي من التصبغات.

دلكة الخميرة للعروسة

تساعد دلكه الخميرة على تفتيح الجسم وإعطائة النضارة الملمس الناعم مثل الحرير، والمكونات على النحو التالي:-

المكونات

ربع كوب من الخميرة الفورية.

٤ ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

٢ ملعقة صغيرة من الجلسرين.

٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.

٣ ملاعق كبيرة من الكركم.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

٤ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

٥ ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

٦ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

طريقة عمل دلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم

يمكنك تحضير دلكه الخميرة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف اتبع الخطوات التالية للحصول على الطريقة:-

أحضري وعاء عميق ونضع به الخميرة الفورية ودقيق الشوفان، والجلسيرين، والزبادي، والكركم والحليب البودرة، وماء الورد، وزيت الزيتون، والسكر، وعصير الليمون، والعسل الأبيض.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

نظفي الجسم أولًا بالماء الفاتر، ثم يجفف جيدًا، قومي بفرد الخلطه على الجسم كله، ثم تترك على الجسم لمدة ٤٠ دقيقة.

اغسلي الجسم بالماء الفاتر، حتي يتم التخلص من أي بقايا للدلكه.

قومي بتعطير الجسم بزيت اللافندر أو أي زيت عطري.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع لمدة شهر حتى تحصلي على نتيجة جيدة وسريعة وجسم خالي من العيوب.

طريقة أخرى لتبيض الجسم

المكونات

٥ ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٣ ملاعق كبيره من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير خلطة لتبييض الجسم كله بمكونات طبيعية 100%، والطريقة كالتالي:-