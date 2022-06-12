كعب خالي من التشققات وناعم .. وصفة الخل للباديكير للتخلص من خشونة القدمين وأي تشققات وجفاف في القدم

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واحدة من المشكلات الجمالية التي تواجه النساء كثيرًا هي تشقق القدمين والتي تحدث نتيجة لعدة عوامل مختلفة تبدأ بقلة العناية بترطيب القدمين حتى بعض الحالات والأعراض المرضية مرورًا باستخدام منتجات خاطئة للقدمين أو اتباع عادات يومية خاطئة متسببة في ظهور تلك التشققات، ولكن إذا كان المشكلة غير مرضية أو سببها حالة مرضية فيمكن حلها بكل تأكيد وبسهولة وذلك بمكون واحد موجود في كل منزل وهو الخل، حيث أنه بعد عدة تجارب وجد أن له تأثير قوي في القضاء على التشققات بالقدمين وتنعيمها كليًا فكيف يستخدم الخل للقدمين؟
وصفة الخل للباديكير للتخلص من خشونة القدمين
يدخل الخل في عدة منتجات مختلفة للعناية بالقدمين كونه يحتوي على مواد طبيعية فعالة في التأثير على الجلد الميت مثل حمض الخليك وهو قادر بصورة كبيرة على علاج الكثير من مشاكل القدمين ومن تلك الفوائد:
- تنظيف القدمين جيدًا وإزالة الأوساخ العالقة بها.
- يقتل الفطريات والبكتيريا التي قد تنمو وتتكاثر بين القدمين.
- يهدئ من القدمين.
الخل لتفتيح القدمين والتخلص من التشققات
بواسطة الخل وعدة مكونات أخرى تخلط معه يمكننا وبسهولة أن نحصل على قدمين ناعمتين وفي نفس الوقت خالية من الاسمرار كما تعاني معظم النساء، فإن جمال القدمين -خاصةً للنساء اللاتي يرتدين أحذية مكشوفة وكذلك المرأة المتزوجة- هو أمر هام حتى لا يشعرن بالإحراج بل على العكس حتى تزيد ثقتها بنفسها وتتكون الوصفة من خليط من الماء والخل فقط وتنفذ كالاتي:
- نستخدم وعاء عميق مناسب لوضع القدمين به نضيف بهذا الوعاء مقدار جيد من الماء الساخن ولكن كما يتحمله الجلد.
- ويضاف الماء ربع الكمية من خل الطعام الأبيض ويمكن إضافة أي زيت عطري لهذا الخليط لنتيجة أفضل.
- بعد ذلك يتم نقع القدمين في المزيج السابق لساعة أو ساعة ونصف كما نريد لكي نتخلص من خلال الجلد الميتة.
- وعندما ننتهي من ذلك يستخدم مبرد القدمين من أجل إزالة أي طبقات أخرى ميتة ومن ثم ترطيب القدمين بمرطب مناسب وعند النوم يتم ارتداء جوارب على كريم الترطيب لملاحظة فرق شاسع في الصباح.
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