نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليه بنفسك مش مستاهل .. طريقة سريعة لعمل رقائق الكريب الحلو والحادق وتألقي في الحشوات في بيتك في المقال التالي
من أشهر المأكولات التي اشتهرت في كثير من الدول العربية والغربية هي الكريب الذي كان في الأساس حلوًا فقط، ولكن إضافات المصريين تمكنت من تحويل الكريب من وصفة حلوة إلى وصفة حادقة حيث أصبح هناك كريب بالفراخ أو اللحوم أو الجبن في حين أنه كان في بداية انتشار الكريب أصنافه محدودة مثل كريب الشيكولاتة، ولكن لا يمكننا أن ننفي أن الكريب الحادق من ألذ الأكلات التي نقوم بتناولها على الإطلاق خاصةً إذا كان من يقوم بتحضيرها خبيرًا، ولتجربة مثالية في تحضير الكريب إليكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الكريب في المنزل.
طريقة سريعة لعمل رقائق الكريب الحلو
سواء كان الكريب حادق أو حلو فإن المكونات واحدة ولا تختلف عن بعضها شيئًا والإضافات النهائية والحشو هو المسئول عن المذاق النهائي للكريب سواء كان حلوًا أو مالحًا ونحتاج للمقادير القادمة:
- ثلاث ملاعق حجم كبير من الزبدة.
- كوب كامل دقيق.
- حبتين بيض.
- كوب كبير حليب سائل.
- ملعقة حجم كبير سكر.
- ونصف ملعقة فانيليا سائلة.
طريقة عمل الكريب
نعرفكم أولًا بطريقة تحضير عجينة الكريب ومن ثم الحشو يكون حسب الرغبة:
- يتم خفق الحليب والبيض سويًا بالخلاط أو المضرب اليدوي حتى يتجانسا.
- أثناء تشغيل الخلاط للخفق يضاف السكر وكذلك الفانيليا حتى يذوبا مع المكونات السائلة في نفس الوقت.
- عند الانتهاء من خلط المكونات السابقة نحضر كمية الزبدة لنبدأ في إضافة ملعقة ملعقة وتشغيل الخلاط في نفس الوقت لتسهيل تداخل الزبدة معهم.
- بمجرد الانتهاء من كمية الزبدة وخفقها نقوم بوضع الدقيق تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط إلى أن يبدأ في الاختفاء ضمن المقادير.
- عجينة الكريب سائلة لهذا يجب أن يكون القوام النهائي معنا سائلًا وبعدها يصب العجين في وعاء عميق ويحفظ في الثلاجة نصف ساعة على الأقل قبل استخدامه.
- بعد ذلك نحضر مقلاة غير قابلة للصق لدهنها بطبقة زبدة بسيطة وننتظر إلى أن تسخن.
- ومن ثم نضع كمية من العجين على حسب حجم الكريب المرغوب به.
- يترك إلى أن يصير ذهبيًا ومقرمشًا من الناحية السفلى وبعدها تسويته من الجزء العلوي ليصبح مقرمشًا.
- وبذلك أصبح الكريب جاهزًا ويتم حشوه بما نشاء.
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