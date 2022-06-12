اعمليه بنفسك مش مستاهل .. طريقة سريعة لعمل رقائق الكريب الحلو والحادق وتألقي في الحشوات في بيتك

من أشهر المأكولات التي اشتهرت في كثير من الدول العربية والغربية هي الكريب الذي كان في الأساس حلوًا فقط، ولكن إضافات المصريين تمكنت من تحويل الكريب من وصفة حلوة إلى وصفة حادقة حيث أصبح هناك كريب بالفراخ أو اللحوم أو الجبن في حين أنه كان في بداية انتشار الكريب أصنافه محدودة مثل كريب الشيكولاتة، ولكن لا يمكننا أن ننفي أن الكريب الحادق من ألذ الأكلات التي نقوم بتناولها على الإطلاق خاصةً إذا كان من يقوم بتحضيرها خبيرًا، ولتجربة مثالية في تحضير الكريب إليكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الكريب في المنزل.

طريقة سريعة لعمل رقائق الكريب الحلو

سواء كان الكريب حادق أو حلو فإن المكونات واحدة ولا تختلف عن بعضها شيئًا والإضافات النهائية والحشو هو المسئول عن المذاق النهائي للكريب سواء كان حلوًا أو مالحًا ونحتاج للمقادير القادمة:

ثلاث ملاعق حجم كبير من الزبدة.

كوب كامل دقيق.

حبتين بيض.

كوب كبير حليب سائل.

ملعقة حجم كبير سكر.

ونصف ملعقة فانيليا سائلة.

طريقة عمل الكريب

نعرفكم أولًا بطريقة تحضير عجينة الكريب ومن ثم الحشو يكون حسب الرغبة: